¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ö°¦ÃÎ¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¤È¤è¤Ï¤·¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Æ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤äÊ¸²½¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¿§Ë¤«¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤ÎÍ¾±¤¤ò²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Î©¤Á´ó¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÅÚ»º¼«Ëý¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷228¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ö°¦ÃÎ¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¡£·Ê¿§¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤Î¤ªÅÚ»º¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¤¤Î¤ÇÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤¬¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤´ÈÓ¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¿©ºà¼«ÂÎ¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¾Çä½ê¡Ø¤É¤ó¤°¤ê²£Ãú¡Ù¤Ç¤Ïµ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÊÆ´Ì¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢ËõÃã¤Î¤¤¤Ê¤Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¤ªÅÚ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤äÆÃ»ºÉÊ¡¢²Ã¹©ÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»î¿©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿»³¸ý¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¤È¤è¤Ï¤·¡ÊË¶¶»Ô¡Ë¡¿28É¼¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤È¤è¤Ï¤·¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¼¤ó¡¦¤¢¤ó¤·¤ó¡¦¤·¤ó¤»¤ó¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤¿ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤¬½¼¼Â¡£ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë¶¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼êÅÚ»º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Î²¼¤Ë¤È¤í¤í¤´¤Ï¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¶¶¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ä¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¤Á¤¯¤ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â¡£´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÎ¤¤¤¤Ê¤Ö¡ÊËÅÄ»Ô¡Ë¡¿46É¼ËÅÄ»Ô°ðÉðÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÎ¤¤¤¤Ê¤Ö¡×¤Ï¡¢»³Î¤¤Î¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤·¤ÎÆ»¤Î±Ø¡£ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤ä¡¢²¹Àô»ÜÀß¡¢ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÆÃ¤Ë°ðÉð¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ä·ª¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥Ë¥á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ê¤Ö¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤ÈµÙ·Æ¤ò·ó¤Í¤ÆÎ©¤Á´ó¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
