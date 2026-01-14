¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯Çä¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖÇ³Èñ¤È4WD¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡ÖÆâÁõ¤¬¾å¼Á¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ´éÌÌºþ¿·¡ßÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¡ª ¡È¥ê¥Ã¥¿¡¼23¥¥íÄ¶¤¨¡É¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡Ö¥ï¥´¥óR¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ¡ª
ÄêÈÖ·Ú¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ªºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡¡³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¥¹¥º¥¤Î¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¿ô¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÁõÈ÷¤È¼Á´¶¤òÄÉµá¤·¤¿ºÇ¾åµé»ÅÍÍ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥´¥óR¤Ï1993Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì»þ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÇØ¤Î¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿ÄãÁ´¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬À¤³¦¤Ç1000ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤¤¤Þ¤Ê¤ª·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6ÂåÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë°ÂÁ´ÀÇ½¤È²÷Å¬À¤ÎÄì¾å¤²¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢¸¡ÃÎÀºÅÙ¤ÈÂÐ±þ¥·¡¼¥ó¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î±¦º¸ÀÞ»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤ÊÂÐ¸þ¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤È¤ÎÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï±¿Å¾¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦¤òÍÞÀ©¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä4.2¥¤¥ó¥Á¤Î¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¥á¡¼¥¿¡¼¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡ÖHYBRID ZX¡Ê4WD¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢´¨ÎäÃÏ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï½¾Íè¤Î¥«¥¹¥¿¥à·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¡¢Àº×û¤µ¤È¾å¼Á¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¿§¤È¤·¤Æ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É·Ï¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´7¿§¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¼«ÂÎ¤ÏÂ¾¥°¥ì¡¼¥É¤È¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥í·Á¾õ¤ÎÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢ÀÚºï²Ã¹©¤Î15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤¬Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áàºî»þ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏR06D·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈISG¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢È¯¿Ê¤ä²ÃÂ®»þ¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú²÷¤µ¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀãÆ»¤ä±«Å·»þ¤Î°ÂÄêÀ¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Éý¹¤¤´Ä¶¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï23.5km¡¿L¤òÃ£À®¤·¡¢ÁõÈ÷½¼¼Â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿ôÃÍ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÈ÷¤¨¤¿HYBRID ZX¡Ê4WD¡Ë¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï185Ëü6800±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥ï¥´¥óR¤Ï¼ÂÍÑ¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÁõ¤¬°Õ³°¤È¾å¼Á¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼É¸½à¤Ï´¨¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¤Ï¾¯¤·¹â¤á¤À¤±¤ÉÁõÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿°õ¾Ý¡×¡ÖÇ³Èñ¤È4WD¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡ÖÄ¹Ç¯¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤â·ø¼Â¤Ê¿Ê²½¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö·Ú¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤¹¤ë»þÂå¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥´¥óR¤¬º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£