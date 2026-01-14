¼Â¤ÏÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂçÊªÆüËÜ¿Í¡É¤Ë¡Ö¤®¤ã¤¢¡Á¡ª¡×¡¡±©¿¥¤ë³×¥¸¥ã¥ó¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢MLB¤Î¡È¤¢¤ëµå¾ì¡É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÉ²è¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»å°æ»á¤Ë¡Ö¤®¤ã¤¢¡Á¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤ß¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»å°æ»á¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¾å¤Ë³×¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»å°æ»á¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÉ²è¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¡ÖLong time no see!¡Êµ×¤·¤Ö¤ê¡Ë¡×¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë¤¢¤ëµå¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»å°æ»á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»å°æ¤µ¤ó¡¢³¤³°¹Ô¤¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤â»å°æ»á¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¹ð¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»å°æ¤µ¤ó¤È¡£°ÊÁ°¤è¤ê²¿¸Î¤«¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤Èµ¤·¡¢°úÂà¸å¤Î»å°æ»á¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´µÙÍ½Äê¡£¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÉü³è¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë