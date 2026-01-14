°äÂÎ¤Ï¡ÖÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¡×¤Ë¡¡40¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Î·ê¤Î±ü¡Ä¡Ö½¤¯¤Ê¤¤¡©¡×´ñÌ¯¤Ê¼ÁÌä¤â¡ÄËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥Ðー¤Ç£²£¸ºÐ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À¤ÏÊªÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤ÎÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¡×¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Ðー¤Î¾Ò²ðÆ°²è¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Î¸å¡¢¥«¥á¥é¤¬±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Àー¥Ä¥Þ¥·¥ó¡£
¤³¤Îº¸¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤Î±ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¤Ê¤¤¡ÖÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÉ´À¥µ¼Ô¡Ë¡Ö¸½¾ì¤ÏÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¤¿¥Ðー¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î°äÂÎ¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥Ðー¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Æü¹âÄ®¤Î¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£²·î£³£±Æü¤´¤í¡¢Å¹Æâ¤Ë¾ïÏ¢µÒ¤Î¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¤Ï·úÊª¤Î£²³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ä¥Àー¥Ä¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Àー¥Ä¥Þ¥·¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÇò¿§¤ÎÈâ¡£
Èâ¤Î±ü¤ÏÊªÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ±¦Â¦¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¡£
²¼¤ÎÊý¤¬ÌÚÀ½¤ÎÈÄ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÄ¤ò³°¤¹¤È°ìÊÕ¤¬£´£°¥»¥ó¥Á¤Î»Í³Ñ¤¤·ê¤¬¡£
·ê¤ÏÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë£±¾ö¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¸å¤Î£±·î£²Æü¤â¥Ðー¤ò±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¡£
µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ñÌ¯¤Ê¼ÁÌä¤âー
¡Ê¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¡Ë¡Ö½¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
µÒ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°Å¤¯Îä¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ä´¹µ¤Àð¤ò²ó¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ïÄ¾Á°¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤é¤«¤Ëー
¡Ê¹©Æ£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¢¤¹¤ÏÈà»á¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡££±Æü¤Ï»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï£³£°Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÄÊì¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¶ÐÌ³Àè¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£