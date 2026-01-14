¡Ú ë¾Êó ¡ÛÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó(27)»àµî¡¡´õ¾¯¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¡¡ºòÇ¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÅù¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£27ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£Æ£Çµ¤µ¤ó¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÊì¤¬Åê¹Æ¤·¡¢À¸Á°¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï24ºÐ¤Îº¢¤Ë¡¢´éÌÌ¡¦ðôÉô¤ÎÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉû°öÆ¬´Ö·ä¡×¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ë¡¢´õ¾¯¤«¤Ä°À¤Î¼ðáç¡Ö²£Ìæ¶ÚÆù¼ð¡×¤òÈ¯¾É¡£°ìÃ¶·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯8·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç»£±Æ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¡£4·î7Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£7·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¤¤ëÀÐÀî¸©¤Ëµ¢¤ë¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ÎÀÜ¼Ì¤ò¼«¿È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖËÜÆü2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ï½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á°úÂà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö7·î¤ËÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤ÜÂÎÄ´¤Î¤¤¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö6·î¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤ÀÆ°¤±¤ë¸µµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡×¡ÖDVD¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¤Ç¤â¡Ø¤Ê¤ó¤«Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç»ä¤Ï½½Ê¬¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æº£·î¤Î9Æü¡¢Æ£Çµ¤µ¤ó¤Î£Ø¤Ë¤Ï¡ÖÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤ÏÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î5Æü¤ËÅ·Ì¿¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èë¾Êó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸Á°¤ÎºÝ¤Ï³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ£Çµ¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤äÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡¢ÄÉÅé¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
