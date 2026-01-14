26Ç¯¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¡¢ºÇÂçÏÈÍ×µá¡¡²ñµÄ¤Çµù¶È¼Ô¡¢2·î¤Ë·ëÏÀ
¡¡¿å»ºÄ£¤Ï14Æü¡¢µù¶È´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë³«¤¤¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î2026Ç¯µù´ü¡Ê4·î¡Á27Ç¯3·î¡Ë¤Îµù³ÍÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3Ëü1200¥È¥ó¡¢3Ëü9Àé¥È¥ó¡¢6Ëü8400¥È¥ó¤È¤¹¤ë»°¤Ä¤Î°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£25Ç¯Èæ¤Ç1.6¡Á3.6ÇÜ¤ÎÁýÏÈ¤Ç¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿µù¶È¼Ô¤«¤é¤ÏÏÈ¤¬ºÇÂç¤Î°Æ¤òÍ×µá¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£º£¸å¤â²ñµÄ¤ò³«¤¡¢2·îÃæ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Í½Äê¡£
¡¡25Ç¯¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÁÛÄê¤è¤ê¤â¿åÍÈ¤²¤¬Áý¤¨¤ÆÁá´ü¤Ëµù³ÍÏÈ¤ò¾Ã²½¤·¡¢11·î¤«¤é¾®·¿µùÁ¥¤¬Áà¶ÈÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢µù³ÍÏÈ¤ÎÀßÄê¤¬²á¾®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤ä¡¢À¸³è¤Ø¤ÎÂÇ·â¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£