¡ÖµÞ¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖÁªµó»öÌ³¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¡ÖÉÔ°Â¡Ä¡×½°µÄ±¡²ò»¶¤Ç¸©Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
½°µÄ±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬23Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý½¢Ç¤¤«¤é3¤«·î¤Ç¤ÎµÞÅ¸³«¡£·§ËÜ¸©Ì±¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£30ÂåÃËÀ¡ÖµÞ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤´Ö¤Ë(²ò»¶¤ò)¤·¤Æ·ÐºÑ¤ÎÀ¯ºö¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤â¸å¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¡×
¢£50Âå½÷À¡Ö¹ÔÀ¯¤ÎÁªµó»öÌ³¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¡×
¢£40ÂåÃËÀ¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¡×
¢£10Âå½÷À¡Ö(¹â¹»)3Ç¯À¸¤Ï´ðËÜÅª¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢µÙ¤ß¤Î´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡¢18ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡×
¢£10Âå½÷À¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°¤¤¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¾Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¡×
¹â»ÔÁíÍý¤¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¡¢ÁªµóÆüÄø¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢23Æü¤Ë²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï16Æü´Ö¤È¡¢Àï¸å¤ÇºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£NNN¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÂÐºö¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ÎÃÙ¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¸å²ó¤·¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸©Æâ¤ÎÌîÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¼ÔÃÖ¤µî¤ê¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£