2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬3440ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï3440ËüÂæ¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â9.4¡óÁý¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1649ËüÂæ¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â28.2¡óÁý¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÀê¤á¤ë¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤Î³ä¹ç¤Ï47.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤Ï709Ëü8000Âæ¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤â21.2%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤ÎÍ¢½ÐÂæ¿ô¤Ï261Ëü5000Âæ¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤â2730Ëü2000Âæ¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é6.7¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÆâ¼ûÄãÌÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢EV¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡×¤¬¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¶ÈÀÓ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£