Ãæ¹ñ¤ÎºßÎ±Ë®¿Í¿ô13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¡¡2025Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ4.7%¸º¾¯¡¡·ÐºÑ¸ºÂ®¤ä°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°Í×°ø¤«
³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎºßÎ±Ë®¿Í¤Î¿ô¤¬¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê4.7%¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£13Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤ä°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯10·î1Æü»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë3¤«·î°Ê¾åÂÚºß¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï9Ëü2928¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê4.7%¡¢¤ª¤è¤½4600¿Í¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤äÃæ¹ñÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢´ë¶È¤¬ÇÉ¸¯¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÂÓÆ±¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎºßÎ±Ë®¿Í¤Î¿ô¤Ï2012Ç¯¤Ë15Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤Î¹ñÍ²½¤ËÈ¼¤¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤éºßÎ±Ë®¿Í¤Î¿ô¤¬¸º¤ê»Ï¤á¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢µîÇ¯¤Î³¤³°¤ËºßÎ±¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÁí¿ô¤Ï129Ëü8170¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤«¤é0.39%Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ä¹Ìî,
¥Û¥Æ¥ë,
ÂçÁ¥,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó