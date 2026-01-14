¿··¿¥³¥í¥Ê»à¼Ô15.8Ëü¿Í¡¡¹âÎðÃæ¿´¤Ë¹â¿å½à¡¢½é³ÎÇ§6Ç¯
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é15Æü¤Ç6Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Æ¤ÈÅß¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÎ®¹Ô´ü¤Î´¶À÷Êó¹ð¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤¬Ìó3Ëü5Àé¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢25Ç¯¤âÅý·×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë8·î¤Þ¤Ç¤Ç1Ëü6Àé¿Í¤òÄ¶¤¨°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¡£20Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÎß·×¤Ï15Ëü8Àé¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£»à¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÄê´üÀÜ¼ï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢25Ç¯ÅÙ¤«¤é¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢ÀÜ¼ïÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ï¡¢23Ç¯5·î¤Ë´¶À÷¾ÉË¡¾å¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬¡¢µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸5Îà¤Ø°Ü¹Ô¡£¹ÔÆ°À©¸Â¤ä´¶À÷ÂÐºö¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¡£°åÎÅÈñ¤Î¸øÈñ»Ù±ç¤â¸º¤ê¡¢24Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼£ÎÅÌô¤äÆþ±¡Èñ¤Ø¤ÎÊä½õ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´¶À÷Êó¹ð¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤â¼õ¿Ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Ï3Ëü8086¿Í¡¢24Ç¯¤Ï3Ëü5865¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç»àË´¤·¤¿¡£