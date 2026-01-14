½°±¡ÁªÀÐÀî1¶è¤Î°ìËÜ²½Ä´À°¤»¤º¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤¬ÂÐ±þ¶¨µÄ¡¡Á°²óÍîÁª¤ÎÎ©·û¸õÊä¤Ç¤Î¸øÇ§ ÅÞËÜÉô¤Ë¿½ÀÁ
µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë½°µÄ±¡¤Î1·î²ò»¶¤ò¼õ¤±¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤ÏÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¶è¤Î°ìËÜ²½Ä´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶áÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢Î©·û¸õÊä¤Ç¤Î¸øÇ§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¸½¿¦Í¥Àè¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡£
¹ñÌ±¤Î¸½¿¦¤¬¤¤¤ëÀÐÀî1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶áÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢Á°²óÍîÁª¤·¤¿¹Ó°æ½ß»Ö»á¤¬°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÅÞËÜÉô¤Ë¸øÇ§¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¶áÆ£ ÏÂÌé ÂåÉ½¡§
¡ÖÁ´¹ñÅª¤ÊÆ°¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¤Î·Ð°Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(Á°²ó½°±¡Áª¤Ç¤Ï)79¡ó¤ÎÀËÇÔÎ¨¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Ç°ã¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈæÎãÉü³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡×
¤¿¤À¡¢ÅÞËÜÉô¤ÎÊý¿Ë¤Ï¸Ç¤¤¤È¤µ¤ì¡¢1¶è¤Ç¤Î¹Ó°æ»á¤ÎÅÞ¸øÇ§¤Ï¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ç¤¹¡£