¡ÖÃÎ»ö¤Îºá¤Ï»×¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÏÅÜ¤ê¡Ä¾®Àî¾½»á¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¤Ç¤â»ÔÄ¹Áª°µ¾¡¡ÄÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿»³ËÜ°ìÂÀ»á¤Î¡ÈÍ¾·×¤Ê²ðÆþ¡É
1·î12Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢»Ô¿¦°÷ÃËÀ¤È¤Î¡È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤¬¡È¥¼¥íÂÇ¤Á¡É¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ëµÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¾®Àî»á¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¿®Ç¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¾®Àî»á¤ÏºòÇ¯9·î¡¢´ûº§¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢11·î27Æü¤Ë°úÀÕ¼Ç¤¡£¾®Àî»á¤ÏÃËÀ¿¦°÷¤È10²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÏÀµÌÌ¤«¤éÈÝÄê¤·¡¢12·î17Æü¤ËÌµ½êÂ°¤Ç¤Î½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ·Ï»ÔµÄ¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¾®Àî»á¤Ï¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÄÄ¼Õ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µë¿©ÈñÌµ½þ²½¤È¤¤¤Ã¤¿1Ç¯9¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¡£
ÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ·Ï²ñÇÉ¤È»³ËÜ°ìÂÀ·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤¬»Ù±ç¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¤ÏºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¾®Àî»á¤¬6Ëü2893É¼¤ò³ÍÆÀ¡£´Ý»³»á¤Ë1ËüÉ¼°Ê¾å¤ÎÂçº¹º¹¤ò¤Ä¤±°µ¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ç24Ç¯¤Ë¾®Àî»á¤¬¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¤È¤¤Î6Ëü0486É¼¤ò2407É¼¤â¾å²ó¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¾®Àî»á°µ¾¡¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö´Ý»³¸õÊä¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¯µÄ°÷·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®Àî»á¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁªµó¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹¤Ï¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î»³ËÜÎ¶»á¡Ê66¡Ë¤ä¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¸½ºß¤Ï·²ÇÏ¸©µÄ¤ÎµÜ粼³Ù»Ö»á¡Ê55¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤âÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤¬¶¯°ú¤Ë´Ý»³¸õÊä¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¤Ç¤¢¤ë´Ý»³»á¤Î°ìËÜ²½¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¾®Àî»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤ò»ÔÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃ¯¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¡É¤È´Å¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸¢¸Â¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤µ¤¨¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
È¿¾®ÀîÇÉ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¸õÊä¤ËËÜµ¤¤Ç»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡É¾®Àî»á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç´Ý»³¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç®ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏ¸µ¤ÎÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¾®Àî»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ô»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¾®Àî»á¤¬¿¿¼Â¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤Ï°ã¤¦¡ª¡Õ¡ÔÂçÊÑ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¡¢¡Ö¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤Ï±³¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ë¡Õ
¤Ê¤É¤È¤·¤¤ê¤Ë¡É¾®ÀîÈãÈ½¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡ÈÎ¢ÌÜ¡É¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»³ËÜ»á¤Ï¾®Àî»á¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤Ê¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÏÃÎ»ö¤Ê¤ê¤ÎÀµµÁ´¶¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÐúÑ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸õÊä¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¡¢¾®Àî»á¤È»³ËÜ»á¤Î¡É¤É¤Ã¤Á¤¬·ù¤«¡É¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¾®Àî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì°Ê¾å¹ó¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÎ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Èº£¤è¤ê¹ó¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤Ï¡É»³ËÜÃÎ»ö¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾®Àî»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¿¾®ÀîÇÉ¤«¤é¤Ï¡ÉÃÎ»ö¤Îºá¤Ï½Å¤¤¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏ¸µ¤ÎÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
Í¸¢¼Ô¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê°Ê¾å¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÄ¹¤Ø¤Î¡È¥Î¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£