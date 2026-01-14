XG¡¢¥¿¥ï¥ì¥³¡ÖNO MUSIC NO LIFE¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼ºÇ¿·ÈÇ¤Ë½éÅÐ¾ì
HIPHOP¡¿R&B¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î¡ÖNO MUSIC NO LIFE¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼°Õ¸«¹¹ð¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ÈÇ¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢1·î16Æü¤è¤ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ß¥ËÁ´Å¹¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëò¿Å¹¡ÖGINZA BENI¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢XG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Á³¤Ê¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÃæ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëXG¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ A New Breed ¡½ Breaking Boundaries »ä¤¿¤Á¤Ï±§Ãè¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ß¥ËÁ´Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¡¢1·î23Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£