¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ËÈ¿±þ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ËÈ¿±þ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬¡Ö9Æü¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ·ã¤ÊÆ°¤Ž¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤»¤ºÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þー±ß°Â¤Ç¡×¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤ÇÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ëーµÞ·ã¤Ê±ß°ÂÆ°¸þ¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢±ß°Â¤ÎÆ°¤¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë159.45¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¾¶á¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢159±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤ä¤ä¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÒ»³ºâÌ³ÁêÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢158.87¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó159±ßÂæ¤ò²óÉü¤â¡¢ºÆ¤Ó¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÃÍ¤ò158.84¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤âÆðÄ´¡£¥æー¥í±ß¤Ï185.57¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï°ÂÃÍ¤ò184.99¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï214.11¥ì¥Ù¥ë¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢213.50Âæ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¡¢ÅìµþÁáÄ«¤Î°ÂÃÍ212.55¥ì¥Ù¥ë¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.85¡¡EUR/JPY¡¡185.57¡¡GBP/JPY¡¡213.64
