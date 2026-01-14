¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿
Åìµþ»þ´Ö17:48¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26999.81¡Ê+151.34¡¡+0.56%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4126.09¡Ê-12.66¡¡-0.31%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 30941.78¡Ê+234.56¡¡+0.76%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4723.10¡Ê+30.46¡¡+0.65%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8820.59¡Ê+12.06¡¡+0.14%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 83362.06¡Ê-265.63¡¡-0.32%¡Ë
¡¡£±£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¹âÃÍ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÂ³¿¡£ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹á¹Á³ô¤ÏÂ³¿¡£ÅÅ»Ò¾¦¼è°úÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢²½³ØÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÇ«²ÆÊõËÇ½¸»½¸ÃÄ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢Ìý°µµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¹¾ÁÉ¹±Î©±Õ°µ¡¢È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤ÎÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂ³¿¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾ðÊó¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê¥¯¥¢¥¤¥·¥ç¥¦¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¡Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎµþÅì·ò¹¯¡Ê£Ê£Ä¥Ø¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê¥í¥ó¥Õ¥©ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î·ÈÄøÎ¹¹ÔÌÖ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸³è´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎÈþÃÄ¡Ê¥á¥¤¥È¥¥¥¢¥ó¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£¹ÛÊª¡¦ÁÇºà´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥Ú¥ê¥ª¥ó£Ø¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Óー¥Á¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¢¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ー¤Î¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æー¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Å´Æ»²ßÊª²ñ¼Ò¤Î¥ªー¥ê¥¾¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²ñ¼Ò¤Î£Á£Ç£Ì¥¨¥Ê¥¸ー¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
