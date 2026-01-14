¡ÔÂáÊá¼Ô¤Ï24¿Í¡¢Èï³²Áí³Û¤ÏÌó2984Ëü±ß¤Ë¡Õ¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥àe-TaxÉÔÀµº¾µ½»ö·ï ¿·¤¿¤Ë2¿Í¤òÂáÊá¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥àe-Tax¤òÉÔÀµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿º¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢¹âÃÎ¸©·Ù¤Ï1·î14Æü¡¢¿·¤¿¤Ë2¿Í¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌµ¿¦Ž¥°¤Éô·òÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤È¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÌµ¿¦Ž¥ÆàÎÉÏÆ¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¤ÉôÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·e-Tax¤Çµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆàÎÉÏÆÍÆµ¿¼ÔÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë½êÆÀÀÇ¤Î´ÔÉÕ¶âÌó269Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢ñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Çe-Tax¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÏ¢¤Îº¾µ½»ö·ï¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï24¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Èï³²¤Ï13ÅÔÆ»¸©¤ÇÌó2984Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï¸øÈ½¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸©·Ù¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£