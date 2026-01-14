¶¯ÅðÃ×½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË2¿Í¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½ 1¿Í¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¡Ú¹âÃÎ¡Û
2024Ç¯10·î¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶¯ÅðÃ×½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË2¿Í¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬1·î14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÃ×½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷Ž¥»ûÆâ¹Àµ±Èï¹ð¡Ê30¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÌ´æÆÈï¹ð¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯10·î22Æü¸áÁ°1»þ20Ê¬º¢¡¢¹âÃÎ»ÔÂÓ²°Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¸©Æâ¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô²ó²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æº¸¤Î´éÌÌ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¸½¶â17Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯ÅðÃ×½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Ë¹âÃÎÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç»ûÆâÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÈï¹ð¤È¤Î¶¦ËÅ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÈï¹ð¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬Ë½¹Ô¤·¤¿¤êºâÉÛ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ïº£¸å¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1·î27Æü¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£