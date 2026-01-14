±Ñ¹ñÂÚºßÎò¤Ë¤è¤ë¸¥·ì¶Ø»ßÅ±ÇÑ¤Ø¡¡¥ä¥³¥ÖÉÂ´¶À÷¥ê¥¹¥¯Äã²¼¡¢¸üÏ«¾Ê
¡¡µí³¤ÌÊ¾õÇ¾¾É¡ÊBSE¡Ë¤Î´¶À÷µí¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃ×»àÀ¤ÎÊÑ°Û·¿¥¯¥í¥¤¥Ä¥Õ¥§¥ë¥È¡¦¥ä¥³¥ÖÉÂ¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò½ä¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï14Æü¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÂÚºßÎò¤Ë´ð¤Å¤¯¸¥·ì¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë°Æ¤ò·ì±Õ»ö¶ÈÉô²ñ¤ÎÄ´ºº²ñ¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡¡1985Ç¯°Ê¹ß¤Ë±Ñ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÈ¯À¸¤·¤¿BSEÎ®¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2000Ç¯¤«¤éÀ©¸Â¤¬³«»Ï¡£05Ç¯¤Ë±Ñ¹ñÂÚºßÎò¤¬¤¢¤ë¹ñÆâ½é¤Î´¶À÷Îã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡Ö1980¡Á96Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Ë1Æü°Ê¾åÂÚºß¤·¤¿¿Í¡×¤Î¸¥·ì¤¬¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢2010Ç¯¤Ë´ü´Ö¤¬1¥«·î°Ê¾å¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¡£