¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡(21)¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥¹¥È¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£

¡¡ÎëÌÚ¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ!!¡×¡ÊÆâÆ£±ÍÎ¼´ÆÆÄ¡¢1·î23Æü¸ø³«¡ËÆâ¤Ç¥Û¥¹¥È¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤­¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£

¡¡»ç¿§¤ÎÈ±¤Ë¥´¥Ä¤á¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Í¥¤¥ë»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤­¤Î¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡¡No.1¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£