´ü´ÖÃæ²¿ÅÙ¤Ç¤â²ñ·×¤¬11¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖSpecial¶ú¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×ÉÕ¤¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ FAN BOOK ¶Ë¡×1·î15ÆüÈ¯Çä
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¤è¤ê¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ FAN BOOK ¶Ë¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡2021Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ FAN BOOK¡×¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ò¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Âè2ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Þ¥ëÈë³èÍÑ½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÈÌµ¸Â¶ú¡É¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢ºÇ¿·¥á¥Ë¥åー¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¡¢¡È¶ú¿¦¿Í¡É¡¢Å¹ÊÞ¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶Ë¡×¤È¤¤¤¦½ñÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅ¹Æâ°û¿©¤Ç1,000±ß°Ê¾å¤Î²ñ·×¤¬11¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¡ÖSpecial¶ú¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖÅÄÃæ¤Ç°û¤ß¥Ñ¥¹¡×¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â²ÄÇ½¡£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é2027Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¢¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÚSpecial¶ú¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Û