4,000±ß°Ê¾å¤ª¥È¥¯¡ªAmazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤¬º£¤À¤±3¤«·î´Ö·î³Û99±ß¡ª¡Ú1·î29Æü¤Þ¤Ç¡Û
▶¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¤³¤Î²èÌÌ¤¬½Ð¤¿¤éÂÐ¾Ý¼Ô¡ª
º£¡¢¡ÖÄ°¤¯ÆÉ½ñ¡×¤¬¤Ç¤¤ëAmazon¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Amazon Audible¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë¤ÎÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª
¾®Àâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎËÜ¤Ê¤É¡¢¿ô½½ËüºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëAmazon Audible¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤¬Äê³Û¤ÇÄ°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¡£ÄÌ¾ï¤Ï·î³Û1,500±ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ê¤é3¥ö·î´Ö·î³Û99±ß¤Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê3¥ö·î¤Ç4,500±ß¤È¤Ê¤ëÎÁ¶â¤¬¡¢297±ß¤È¤Ê¤ê¡¢4,203±ß¤â¤ªÆÀ¤Ë¡Ä¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢°ÊÁ°ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢º£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï¡©
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)23:59¤Þ¤Ç¡£
¢£3¥ö·î99±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
¡¦4¥ö·îÌÜ¤«¤é·î³ÛÎÁ¶â1,500±ß¤¬¼«Æ°Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÂà²ñ¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÂà²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡©
·î³Û1,500±ß¤ÇÄ°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢·î³Û880±ß¤Ç·î¤Ë1ºýÁª¤ó¤ÇÊ¹¤±¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó
¡¦·î³Û1,500±ß
¡¦¿ô½½Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê
¡¦Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë²ñ°÷³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë
¡¦°ìÉô¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó
¡¦·î³Û880±ß
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤«¤éËè·î1ºý¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÁª¤Ù¤ë
¡¦Áª¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï²ñ°÷´ü´ÖÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤âÊ¹¤±¤ë
¡¦Áª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿·î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÊ¬¤òÍâ·î¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¢¨¥×¥é¥ó¤ËÆþ¤é¤º¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÃ±ÉÊ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôÀé±ß¤Û¤É¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥×¥é¥ó¤â30Æü´ÖÌµÎÁÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¥ö·î·î³Û99±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
Ä°¤¯ÆÉ½ñ¤Î²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤¬ºÉ¤¬¤ê¡¢ÌÜÀþ¤ÏÊ¸»ú¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÆÉ½ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ª¤«¤é¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÄÌ¶Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÆü¾ï¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬ÆÉ½ñ¥¿¥¤¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Àâ¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¸ì³Ø¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÁª¤Ù¤Ð¼«¸Ê·¼È¯¤Ë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤â¡¢²»À¼¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢°Å¤¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¤ÎÂÐ¾Ý¡©
Amazon Audible¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾å½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤â¡¢³©Àî¾Þ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¤Ê¤É¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤ä±Ñ²ñÏÃ¤äÆüËÜ»Ë¤ÎËÜ¡¢¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎºîÉÊ¤âÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¿´ÃÏ¤Ï¡ý¡£¤½¤·¤ÆÃø¼ÔËÜ¿Í¤ä¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¤ª¹¥¤ß¤ÎºîÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ä°¤ÊüÂêÂÐ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Îp¤´¤¯°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
▶︎ÃçÌîÂÀ²ì¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òÄ¯¤á¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£³Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡Ä¡ª
▶︎¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡¡Å·: (¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë)
Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ï¤Î»þÂå¾®Àâ¤Ç¡¢Ì¡²è²½¤â¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯Netflix¤Ç²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Â¼ æÆ¸ã (Ãø), »³¸ý ·Ã (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), Audible Studios (½ÐÈÇ¼Ò)
(C)º£Â¼ æÆ¸ã (P)2022 Audible, Inc.
▶︎ÐþËý¤ÈÁ±ÎÉ
±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿Îß·×100ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£Êª¸ì¤Ë¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÔÂ¼ ¿¼·î (Ãø), ±«µÜ Å· (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ¾¾²¬ Ä÷¾ç (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), Audible Studios (½ÐÈÇ¼Ò)
(C)2019 Mizuki Tsujimura Published in Japan by Asahi Shimbun Publications Inc. (P)2024 Audible, Inc.
▶︎BUTTER
À¤³¦Îß·×¤Ç100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ï¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¤òÂêºà¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÃË¤¿¤Á¤Îºâ»º¤òÃ¥¤¤¡¢»¦³²¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤È¡¢Èà½÷¤ò¼èºà¤¹¤ë½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
Í®ÌÚ Ëã»Ò (Ãø), ¾¾°æ ¶ÇÇÈ (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), Audible Studios (½ÐÈÇ¼Ò)
(C)Í®ÌÚËã»Ò¡¿¿·Ä¬¼Ò (P)2025 Audible, Inc.
▶︎·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡½¡½¼«¸Ê·¼È¯¤Î¸»Î®¡Ö¥¢¥É¥é¡¼¡×¤Î¶µ¤¨
¡Ö¿Í´Ö¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýºö¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ò¡¢Å¯³Ø¼Ô¤ÈÀÄÇ¯¤ÎÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¡£¸½Âå¤Ë¤³¤½É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë°ìºý¡ª
´ß¸« °ìÏº (Ãø), ¸Å²ì »Ë·ò (Ãø), ¤Æ¤é¤½¤Þ ¤Þ¤µ¤ (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ¶âÌî ½á (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), Audible Studios (½ÐÈÇ¼Ò)
(C)Ichiro Kishimi&Fumitake Koga (P)2019 Audible, Inc.
▶︎²þÄûÈÇ¡¡¥¥¯¥¿¥ó¾®³ØÀ¸¡¡1. ±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¨¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È
¡ÖÊ¹¤¯¡×¤È¡Ö¸À¤¦¡×¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º500ËüÉô¤Î¥¥¯¥¿¥ó¤«¤é¡¢Ìó350¸ì¤¬³Ø¤Ù¤ë¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î±ÑÃ±¸ì³Ø½¬ÍÑ¤Î1ºý¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÊ¹¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ý
¥¢¥ë¥¯ (Ãø, ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥¯ (½ÐÈÇ¼Ò)
(C)2022 ALC PRESS INC.
▶︎¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤è¤ß¤¤«¤» ¤â¤Ã¤È¡ª¤«¤¬¤¯¤Î¤ªÏÃ25
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û´Æ½¤¤Î²Ê³Ø¤ÎËÜ¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡ª
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û (Ãø), »³²¼ Èþ¼ù (Ãø), ÅÄ½ê Ì¤Àã (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ¤±¤ó¤¾¤¦ (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ºØÆ£ ÈþÊÝ (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), Ê¡ ½¼ (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ¾¾ÀÐ °ì²À (¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó), ³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Åì¼Ò (½ÐÈÇ¼Ò)
(C)¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û,»³²¼Èþ¼ù (P)2022 À¾Åì¼Ò
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬Ê¹¤±¤Þ¤¹¡ª²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤ÈÃµ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤º³Ú¤·¤¤¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
