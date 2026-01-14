´ÙË×¤Î¸¶°ø¤Ï¡©5Ç¯Á°¤ÎÅÀ¸¡¤Ç½ý¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼¿åÆ»´É¡¢ÅÀ¸¡ºî¶È¤òº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´°Î»Í½Äê¡Ú¿·³ã¡Û
Àè½µ¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¸¶»ÔÄ¹¤Ï´ÙË×¤Î¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤ë²¼¿åÆ»´É¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î9Æü¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤ÎÂÀÊ¿4ÃúÌÜ¤Ç»ÔÆ»¤¬´ÙË×¤·¡¢Ä¾·ÂÌó5m¡¦¿¼¤µÌó3.5m¤ËµÚ¤Ö·ê¤¬¤¢¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÙË×¤Î½Ö´Ö¡¢¸åÎØ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬¹ø¤òÂÇËÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤Ï´ÙË×¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂ»½ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²¼¿åÆ»´É¤ËÆ»Ï©¤Î²¼¤Îº½¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢ÃÏÃæ¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¼¿åÆ»´É¤Ï5Ç¯Á°¤ÎÅÀ¸¡¤Ç½ý¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÙË×¤Î¶ÛµÞÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
14Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¸¶»ÔÄ¹¤Ïº£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¶µ·±¤Ëº£¸åÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹
¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤ÆÂ¸µ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤´í¸±¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¡¦²ò¾Ã¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊâ¤±¤ëÆ»Ï©¡¦°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë³¹¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
²¼¿åÆ»´É¤Ï²¼¿å¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÎ²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉå¿©¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ»ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÇÅÀ¸¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî¶È¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
