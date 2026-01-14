¡Ú¢¬¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ Âç°ú¤±¡Ã 3ÆüÂ³¿¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ðÈ×¶¯²½´üÂÔ¤ÇÏ¢Æü¹âÃÍ (1·î14Æü)
¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡£±¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡¢Ï¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¡¡£²¡¥½°±¡²ò»¶´ÑÂ¬¤òºàÎÁ¤Ë¾åÃÍÄÉ¤¤Á¯ÌÀ¡¢5Ëü4000±ßÂæ¾è¤»
¡¡£³¡¥ÁíÁªµó¤Ë¤è¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¶¯²½¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÇã¤¤
¡¡£´¡¥°ÙÂØ¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤âÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥¯¥¿ー¤ËÄÉ¤¤É÷
¡¡£µ¡¥ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô7³äÄ¶¡¢ÇäÇãÂå¶â¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤7Ãû±ßÂæ
¢£Åìµþ»Ô¾ì³µ¶·
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤ÏÁ°ÆüÈæ398¥É¥ë°Â¤È4Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤éÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤¬·ÑÂ³¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³µÞ¿¤ÇÏ¢Æü¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡£½é¤Î5Ëü4000±ßÂæ¾è¤»¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢Ä«Êý¤«¤éÇã¤¤Í¥Àª¡¢Á°¾ì¼è°úÁ°È¾¤ÏÀèÊª¤òÍí¤áÁ²¼¡¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ëü4000±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çã¤¤°ÕÍß¤Ï²¢À¹¤Ç¤¢¤ê½ª»Ï¹âÃÍ·÷¤ÇÇä¤êÊª¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£½°±¡²ò»¶´ÑÂ¬¤òµò¤ê¤É¤³¤í¤ËÀè¹â´üÂÔ¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤¬ËÜÆü¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î2±Ä¶ÈÆü¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï2400±ß¤¢¤Þ¤ê¤â¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Ôー¥É·Ù²ü´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Çã¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥¯¥¿ー¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦¤¤³è¶·¤Î¤Ê¤«Á´ÂÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤7Ãû±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤âÁ´ÂÎ¤Î7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏ³ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¾®·¿³ô¤Ë¤âÉý¹¤¯Êª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇäÇãÂå¶â2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¤¬¾å¾º¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146>¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920>¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¤Ê¤É¤â°ìÀÆ¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£»°É©½Å¹©¶È<7011>¤¬¾åÃÍ¤òÄÉ¤¤¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>¤â·øÄ´¡££Ê£Ø¶âÂ°<5016>¤¬Çã¤ï¤ì¡¢»°°æ³¤ÍÎ³«È¯<6269>¤Ê¤É¤âÊª¿§¿Íµ¤¡£ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°<6330>¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè°ìµ©¸µÁÇ²½³Ø¹©¶È<4082>¤âÏ¢Æü¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÇÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¼ó°Ì¤Ë¡£ÅìË®°¡±ô<5707>¡¢ÉÚ»Î¥À¥¤¥¹<6167>¤âÃÍÉýÀ©¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°¸÷¹çÀ®<7888>¤âµÞÆ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A>¤¬²¼Íî¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203>¤¬ºã¤¨¤º¡¢£Ô£Ä£Ë<6762>¡¢Âè°ì»°¶¦<4568>¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6098>¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥×<4324>¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÃÝÆâÀ½ºî½ê<6432>¤âµÞÍî¡¢¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í<1377>¤¬ÂçÉý°Â¡£ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò<5202>¤âÂç¤¤¯²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ <6920>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó597±ß¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¡¢Âè°ì»°¶¦ <4568>¡¢ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥× <4324>¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·²¼¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó215±ß¡£¤¦¤Á149±ß¤Ï£Ó£Â£Ç1ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¾å¾º¤Ï29¶È¼ï¡£¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)¹Û¶È¡¢(2)ÀºÌ©µ¡´ï¡¢(3)µ¡³£¡¢(4)¶ä¹Ô¶È¡¢(5)ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¡£°ìÊý¡¢²¼Íî¤Ï4¶È¼ï¤Î¤ß¤Ç²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì¤«¤é(1)¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¢(2)¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È¡¢(3)¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢(4)Î¦±¿¶È¡£
¢£¸ÄÊÌºàÎÁ³ô
¢¤¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥« <2975> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡º£´üÁý¼ýÁý±×Ž¥ÁýÇÛÍ½ÁÛ¤ò¹¥´¶¡£
¢¤¥×¥í¥Ñ¥¹¥È <3236> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡6～11·î´ü±Ä¶È3³äÁý±×¤ÇÄÌ´üÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤ËÄ¶²á¡£
¢¤£Á¥Ð¥é¥ó¥¹ <3856> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£
¢¤¥Þ¥ó¥À¥à <4917> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡£Ë£Ë£Ò¤¬1³ô3100±ß¤ÇTOBÄó°Æ¡£
¢¤¥Îー¥È <5243> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡º£´ü¤Î±Ä¶ÈºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¹¥´¶¡£
¢¤ÉÚ»Î¥À¥¤¥¹ <6167> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¿·¹ç¶â¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥í¥¤¡¡£Ó£Ô£Î30¡×¤ò²þ¤á¤ÆºàÎÁ»ë¡£
¢¤ÊüÅÅÀºÌ© <6469> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡»°É©½Å <7011> »±²¼¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤²ÃÂ®¡£
¢¤»°¸÷¹çÀ® <7888> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡11·îÃæ´Ö´ü·Ð¾ïÍø±×11¡óÁý¤òÉ¾²Á¡£
¢¤¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ <9227> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡É¨Á°½½»úð×ÂÓºÆ·úÍÑ¡ÖÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¡×¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿ÁõÃÖ³«È¯¤ò³«»Ï¡£
¢¤¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ£Ç <9278> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡9～11·î´üÂçÉýÁý±×¤ò¹¥´¶¡£
¢§£Î£ï¡¥£± <3562> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡9～11·î´üºÇ½ªÀÖ»úÅ¾Íî¤ò·ùµ¤¡£
¢§¥é¥¤¥º£Ã£Ç <9168> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡26Ç¯2·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ÈÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¿½ÀÁ¼è¤ê²¼¤²¤ò·ùµ¤¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)µ©¸µÁÇ <4082>¡¢(2)ÅìË®±ô <5707>¡¢(3)ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ <6330>¡¢(4)ÉÚ»Î¥À¥¤¥¹ <6167>¡¢(5)»°¸÷¹çÀ® <7888>¡¢(6)ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯ <1887>¡¢(7)ÉÔÆó±Û <6474>¡¢(8)¥æ¥Ë¥Á¥« <3103>¡¢(9)ÀÐÌý»ñ¸» <1662>¡¢(10)£Ô£Ï£×£Á <6315>¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)ÅÅÄÌ¥°¥ëー¥× <4324>¡¢(2)¥Ñ¥ë£È£Ä <2726>¡¢(3)ÃÝÆâÀ½ºî½ê <6432>¡¢(4)ÅÅÄÌÁí¸¦ <4812>¡¢(5)¥µ¥«¥¿¥¿¥Í <1377>¡¢(6)¥ê¥ó¥¯¥æー£Ç <4446>¡¢(7)ÈÄ¾Ë»Ò <5202>¡¢(8)¥Í¥¯¥»¥é <4565>¡¢(9)£Ó£á£î£ó£á£î <4443>¡¢(10)£×£Ó£Ã£Ï£Ð£Å <6619>¡£
¡ÚÂç°ú¤±¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÈæ792.07±ß(1.48¡ó)¹â¤Î5Ëü4341.23±ß¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÁ°ÆüÈæ45.27(1.26¡ó)¹â¤Î3644.16¡£½ÐÍè¹â¤Ï³µ»»¤Ç24²¯6968Ëü³ô¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1156¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï395¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤Ï706.38¥Ý¥¤¥ó¥È(6.20¥Ý¥¤¥ó¥È°Â)¡£
¡Î2026Ç¯1·î14Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹