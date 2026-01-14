¡Ú¾ÃËÉ»Î»àË´»ö¸Î¡Û·±ÎýÀÕÇ¤¼Ô¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Ú¿·³ã¡Û
2023Ç¯¡¢Çðºê»Ô¾ÃËÉ½ð¤Î¾ÃËÉ»Î¤¬Àø¿å·±ÎýÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î·±ÎýÀÕÇ¤¼Ô¤¬¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯10·î¡¢Çðºê»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç26ºÐ¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬Àø¿å·±ÎýÃæ¤ËÅ®¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çðºê»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬Àß¤±¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤è¤ê¤â¸úÎ¨À¤òÍ¥Àè¤¹¤ë·±Îý¤ÎÂÎÀ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢Åö»þ¤Î·±ÎýÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ¿¦°÷1¿Í¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·³ãÃÏ¸¡Ä¹²¬»ÙÉô¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Çðºê»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
