½üÀãµ¡¤ËÂ¼ó¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡Ä89ºÐÃËÀ¤¬Âç¤±¤¬¡¡²°º¬¤ÎÀã²¼¤í¤·Ãæ¤ËÅ¾Íî¤â¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç»ö¸ÎÁê¼¡¤°
»¥ËÚ»Ô¤Ç¤ÏÀã²¼¤í¤·Ãæ¤Î¹âÎðÃËÀ¤¬£²³¬¤Î²°º¬¤«¤é£±³¬¤Î¤Ò¤µ¤·ÉôÊ¬¤ËÍî¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àã¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¿·¶×»÷£³¾ò£±£±ÃúÌÜ¤Î£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
£±·î£±£´Æü¸áÁ°£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¹âÎðÃËÀ¤¬²°º¬¤ÎÀã²¼¤í¤·Ãæ¤Ë£±³¬¤Î¤Ò¤µ¤·¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸ª¤òÂÇËÐ¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ä¸«Âô»Ô¤Ç¤Ï½üÀãµ¡¤Ç½üÀã¤·¤Æ¤¤¤¿£¸£¹ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢½üÀãµ¡¤Ë±¦Â¼ó¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤ìÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£