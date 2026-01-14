Âçºå£Â¤¬3/7¡¢8¤ÎHG¤Ç¡ÖBLUTEON FASHION WEEK -COOL-¡×¤ò³«ºÅ
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè16Àá¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬Àï¤Ç¡¢¡ÖBLUTEON FASHION WEEK -COOL-¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØBLUTEON FASHION WEEK¡Ù¤ÏÁª¼ê¤Î»äÉþÉ÷¥³ー¥Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¶¥³ー¥È¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÆÏ¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè14Àá¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤Ï¡ÈSWEET¡É¡¢º£²ó¤ÎÂè16Àá¤Ï¡ÈCOOL¡É¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡ÖBLUTEON FASHION WEEK -COOL-¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÀá¤Ç¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖBLUTEON FASHION WEEK -COOL-¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
¡¡ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£