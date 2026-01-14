[¼Ì¿¿]=ºä¸ý¸ù¾­¢¨¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯12·î12Æü»£±Æ

¡¡V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¤¬14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤ÈÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤Ï¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëµíµ×±¿Æ°¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥ºÀï¡£¥µ¥ó¥¬¥¤¥¢¤Ï°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ò1,000±ß¤ÇÍ¥ÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£

¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢X¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÅê¹Æ²èÁü¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾å¡¢½»½ê¤ä³Ø¹»¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¾ÚÌÀ½ñÎà¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¡£

