¡¡1·î12Æü¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP2026¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯»Ï¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÃæÂ¼¶Ì½ï¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢X¤Ç¤ÏÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÌ´¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«¤ÇÃæÂ¼¶Ì½ï¤µ¤ó¡¢¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Í¡£¡Õ
¡Ô¤µ¤ó¤Þ¤È¼î½ï¤Î¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´³ð¤¨¤¿¤í¤«¤ËÃæÂ¼¶Ì½ï¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡¡1995Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬²á¤®¤¿¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÃæÂ¼¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê»Ê²ñ¤Ö¤ê¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï2023Ç¯¤Î½Ð±é¤òºÇ¸å¤Ë¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö2024Ç¯1·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¼ê»æ¤òÂåÆÉ¤¹¤ë±é½Ð¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯²Æ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤é¤¬¶Ì½ï¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÉÔºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡2019Ç¯¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹½÷¤È¤ÎÃç°ã¤¤¤«¤é°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿ÃæÂ¼¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³ÄÌ¤¤¤Ë¶Ð¤·¤à»Ñ¤òËÜ»ï¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¿¼Ìë¤Ë¼«ÂðÉÕ¶á¤òÍçÂ¤Ç×Ñ×Ë¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤Î¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö²÷³è¤ÊÉ½¾ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢12·î¤ÎÆ±»ïÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¸«ÉñµÒ¤È2»þ´Ö°Ê¾å¤âÏÃ¤·¤³¤à¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£