¡ÖÂ«¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¼±ñ¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡×Ï¢Æü¶âÀ±¡ªµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î¡Ö·ü¾Þ¶â¤¤¤¯¤é¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê4ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï4ÆüÌÜ¤ËÂçÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÅÚ¡£Ï¢¾¡¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÁ°Æü¤ÎË¾ºÎ¶Àï¤ËÂ³¤¯¶âÀ±¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤âÀè¾ì½ê¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ëºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£¾å¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤È¤Ã¤µ¤ÎÅê¤²¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¶âÀ±¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¾Î»¿¤ÎÍò¡£¾¡Íø¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö·ü¾Þ¶â¡×¤À¡£Î¾¼ê¤Ç¤Ï»ý¤Á¤Å¤é¤¤¤Î¤«¡¢²ÖÆ»¤ò²¼¤¬¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê½¸Ãæ¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Î·ü¾Þ¶â¤ÎÂ«¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£Î¾¼ê¤Ç¤«¤«¤¨¤Æ¤¿¡£¾Ð¡×¡ÖÎ¾¼ê°ìÇÕ¤Î·ü¾Þ¶â¢ö¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤µ¡Á¤ó¡×¡Ö²£¹Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢·ü¾Þ¶â¤ÎÎÌÂ¿¤¹¤®¤Æ¤¤¤¯¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇú¾Ð¡×¡ÖÆóÆüÂ³¤±¤Æ³ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ü¾Þ¶âÏÆ¤ËÊú¤¨¤Æ³®Àû¡ª¡×¡Ö·ü¾Þ¶â¡¢¹¼±ñ¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£