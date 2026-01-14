Kis-My-Ft2¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¡È2¥«·îÊüÁ÷¤Ê¤·¡É¤Ë¥â¥ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¡Ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¿Ê½Ð¸å¤ËÊú¤¨»Ï¤á¤¿¡ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡É
¡¡1·î12Æü¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤È¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£1995Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤ëÈÖÁÈ¡É¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¨¡¨¡¡£
¡¡¤½¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKis-My-Ft2¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¥¥¹¥Þ¥¤¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¡È¸¡¾Ú¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤À¡£
¡Ö2017Ç¯¤Ë¿åÍË¤Î¿¼ÌëÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¡¢¸½ºß¤Î·îÍË20»þ¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Ëü±ßÊ¬¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅö¤»¤ó¶â¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó·ü¾Þ¤Ë10Ëü±ßÊ¬±þÊç¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ì¤À¤±Åö¤¿¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ø10Ëü±ß¡Ù¤ò¸µ¼ê¤Ë¤·¤¿¥í¥±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤¬É¾²Á¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ø±ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬18»þÈ¾¤«¤éÌó3»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎX¤Ç¤Ï
¡Ô¼¡¤Î10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê ÊüÁ÷¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ê¡Õ
¡Ô10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê?¡¡2¥õ·î¤°¤é¤¤Ìµ¤¤¤è¤Í¡¡¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê?¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯11·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿²ó¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2¥«·î´Ö¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à°Ü¹Ô¸å¤Î¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ï¡¢¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸·îÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¡È¹çÂÎ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÔÀ®¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤ò¶´¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼¡²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íâ½µ¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÉ½¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ï¤Ê¤¯¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¿Ê½Ð¸å¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¼Ìë»þÂå¤Î¡¢10Ëü±ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸¡¾Ú´ë²è¤è¤ê¡¢½Ü¤Î¿©ºà¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Î´ë²è¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°´ë²è¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤È¤â¤È¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤â¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡É¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¥¥¹¥Þ¥¤¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Á¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£