¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼°éÀ®¡¦È¯·¡¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¤è¤ê¡¢¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¼ç±éºî¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤È¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¼ç±éºî¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢YOU¡¢·Ö¸¶Å°¤éÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡¢°ËÆ£¼çÀÇ¡¢°¤Éô¿ÊÇ·²ð¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2025Ç¯¤ÎSeason7¤Þ¤Ç¤ËÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é°ìÈÌ¸øÊç¤Þ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢Ì¡²è²È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿52ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò·à¾ì¸ø³«¡£
¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤é¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Season7¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢2025¤Ë¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥àÊ¸²½¡¦»º¶È¡¦ÃÏ°è¤ËÃø¤·¤¯¹×¸¥¤·¡¢Ì¤ÍèÃÏ¿Þ·ÁÀ®¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²èº×¤«¤éÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤ò»£±ÆÃÏ¤È¤¹¤ëSeason8¤Ç¤Ï¡¢Á´6ËÜ¤ÎÃ»ÊÔºîÉÊ¡Ê¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¡ÖCUT¡ª¡×¡Ö°¦¹ü¡×¡Ö¥é¤Î¢ô¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡×¡ÖALI¡×¡Ë¤ò¾å±Ç¡£²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎMEGUMI¤¬¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬ ¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡ÖALI¡×¤Ï¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥¢¥É¥Ê¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥é¥¸¡¼¥Ö´ÆÆÄºî¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡ØSeason8¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤È¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡½÷Í¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Î¼ê¡¢¼Ì¿¿²È¡¢±ÇÁüºî²È¤ÈÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¡¢¼ç±é¤Ë¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡¢¶¦±é¤Ëº´Æ£ÈìÈþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë65ºÐ¡¦Ê¸»Ò¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤È¡¢24ºÐ¤ÎÃËÀÅ¹°÷¡¦ÅÚ°æ¡Êº´Æ£¡Ë¡£Ç¯Îð¤â¶¶ø¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤¬2¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¡¢¸¶ÅÄ¡¢º´Æ£¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯½¸¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢44Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄ¤È¸¶ÅÄ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤ËÇ®¤¯ÊúÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¼Â¶È²È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Á¡¢2025Ç¯5·î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î²ñ´üÃæ¤ËÆüËÜ±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖJAPAN NIGHT¡×¤ò³«ºÅ¤·ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤ë¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎMEGUMI¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢±ÇÁüºî²È¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌ¥¤»¡¢¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³¨¤¬»£¤ì¤ë¡×¤ÈMEGUMI¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤¿º´ÅÏ·ÃÍý¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¼ç±é¤ËßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¡£
¡¡À¼¤òÈ¯¤µ¤º¤È¤â¡¢Ç¾Æâ¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌµÉ½¾ð¤Çµ¡³£Åª¤ËÃ¸¡¹¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÊ¬¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥ê¡ÊNANAMI KEYES¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÃËÀ¡¦¥·¥ó¡ÊßÀÈø¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£AI¤¬ÃÆ¤½Ð¤·¤¿ÎãÊ¸¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¤À¤¬¡¢¥·¥ó¤Î¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¥Þ¥ê¤Î¿´¤ÏÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÉ½¾ð¤ò·è¤á¤¿ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëNANAMI¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢2¿Í¤¬¿¿·õ¤Ë±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÂÀè¤ËºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡¡¡ÖThe Breath of the Blue Whale¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MEGUMI¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÃÝÃæÄ¾¿Í¤Ï¡ÖMEGUMI¤ÏËÜÅö¤Ë¶²¤ë¤Ù¤·¡ª¡¡¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À?!¡¡¤É¤³¤«¤é¤³¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤·¡¢¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«?!¡¡¥é¥¹¥È¤Îº½¤ò¤Õ¤ß¤·¤á¤ë²»¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¾¡ª¡¡MEGUMI¤Ï»þ¤ò¤âÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡YOU¤Ï¡ÖÀµÌÌ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¿¨¤ì¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤¿Ì¤Íè¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¿§¤â²¹ÅÙ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢µ²±¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÎÏ¤¬¶¯¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£´¶¾ð¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¡¢¤Þ¤¿¿Í¤ò·Ò¤¤¤Ç¤æ¤¯¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤´õË¾¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ö¸¶Å°¤Ï¡Ö15Ê¬´Ö¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ´¶¤äËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Î¤³¤È¡£ÀÅ¤«¤Ê±ÇÁü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥º¥¥º¥¤È¿´¤Ë¤Ä¤¤µ¤µ¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð´¶¾ð¤¬¿¼¤¯Æ°¤«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¤Ï¡¢1·î16Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¡£
