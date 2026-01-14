ÎëÌÚÊ¡¤¬¥Ô¥ó¥¯È±¥Û¥¹¥È¤Ë¡ª¡¡°Ç¥Ð¥¤¥ÈÀÄÇ¯¤È°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©Àï¡¡¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ÎëÌÚÊ¡¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆâÆ£±ÍÎ¼´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤è¤ê¡¢ÎëÌÚ¤¬¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥Û¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÊ¡¤¬¡ÈÅí¿§¤ÎÀÜµÒ¡É¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤òÇ®±é¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»È¤¤¼Î¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¥Ò¥°¥Þ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ð¥È¥ë¡£ÎëÌÚÊ¡¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡Ù¤ä¡Øµö¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆâÆ£±ÍÎ¼¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Û¥¹¥ÈÌò¤ËÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢ÎëÌÚÊ±¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¢¥¤¥ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¡¢±ß°æ¤ï¤ó±é¤¸¤ë¼ãÎÓºù»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¢¥¤¥ë¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤È¥«¥é¥³¥ó¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÄºÅÀ³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢»ØÌ¾¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¼è¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÎÓ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º²Ý¶â¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢°Ç¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤Ç¥¢¥¤¥ë¤Ë´é¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¾®»³Æâ¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥¹¥È¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÍî¤È¤·¤¿ÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë2¿Í¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤¬Ä©¤ó¤À1¿Í2Ìò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¥Ò¥°¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÉðÆ®ÇÉ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼ãÎÓ¤Î¡¢¿ä¤·¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖACQUA GROUP PR¡õMEDIA¡×¤ÎRay¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤é¤·¤¤½é¡¹¤·¤µ¤È¾Ð´é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤Æ1·î23Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢3·î¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÆâÆ£±ÍÎ¼´ÆÆÄ¡¢Ì¡²è¤Ï´äºê¥Í¥ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¥Ò¥°¥Þ¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤È¶¦ÄÌ¤ÎÀßÄê¤Î¤â¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤Ï¡¢1·î23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖACQUA GROUP PR¡õMEDIA¡×Ray¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖACQUA GROUP PR¡õMEDIA¡×Ray
¡¡¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤òÇÒ¸«¤·¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤¬2Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤ë¼«Ê¬¡×¤È¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤¯¼«Ê¬¡×¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤é¤·¤¤½é¡¹¤·¤µ¤È¾Ð´é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¶Ë¸Â¤Î¿¹¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤È¤ÎÂÐÈæ¤â´Þ¤á¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÊ¡¤¬¡ÈÅí¿§¤ÎÀÜµÒ¡É¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤òÇ®±é¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»È¤¤¼Î¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¥Ò¥°¥Þ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ð¥È¥ë¡£ÎëÌÚÊ¡¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡Ù¤ä¡Øµö¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆâÆ£±ÍÎ¼¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Û¥¹¥ÈÌò¤ËÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥¹¥È¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÍî¤È¤·¤¿ÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë2¿Í¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤¬Ä©¤ó¤À1¿Í2Ìò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¥Ò¥°¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÉðÆ®ÇÉ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼ãÎÓ¤Î¡¢¿ä¤·¤Ø¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖACQUA GROUP PR¡õMEDIA¡×¤ÎRay¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤é¤·¤¤½é¡¹¤·¤µ¤È¾Ð´é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤Æ1·î23Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢3·î¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÆâÆ£±ÍÎ¼´ÆÆÄ¡¢Ì¡²è¤Ï´äºê¥Í¥ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¥Ò¥°¥Þ¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤È¶¦ÄÌ¤ÎÀßÄê¤Î¤â¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤Ï¡¢1·î23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖACQUA GROUP PR¡õMEDIA¡×Ray¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖACQUA GROUP PR¡õMEDIA¡×Ray
¡¡¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤òÇÒ¸«¤·¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤¬2Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤ë¼«Ê¬¡×¤È¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤¯¼«Ê¬¡×¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¿Í¥Û¥¹¥È¤é¤·¤¤½é¡¹¤·¤µ¤È¾Ð´é¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¶Ë¸Â¤Î¿¹¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤È¤ÎÂÐÈæ¤â´Þ¤á¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£