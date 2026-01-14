Ý¯ºä46¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÈ¯É½
¡¡Ý¯ºä46¤¬4·î11Æü¡¦12Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤è¤ê¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿åÃå»Ñ¡ª¡¡1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡ÙÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦PERIMETRON¤ÎOSRIN¡£Ý¯ºä46¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Ý¯ºä46¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¿·¤»³¦¡×°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹¤¤Áð¸¶¤Ëºé¤¸Ø¤ëºù¤ÎÌÚ¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿32¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä·Ý½ÑÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍîÁª¼ÔÂ³½Ð¤Ç´û¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥«¡¼¥ÉÀè¹Ô¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÇØÉé¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦½Ëº×¤Ë¸þ¤±¤ÆÝ¯ºä46¤Î2026Ç¯¤Î³èÆ°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÝ¯ºä46¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Ý¯ºä46¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤Ï¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ4·î11Æü¡¦12Æü³«ºÅ¡£
¢¨OSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£OSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë
Ý¯¤Î5Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë
²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ô¤¯Ëö¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿
20Ç¯¸å¤Þ¤ÀÝ¯¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
¤³¤Î»þÂå¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÇò¤ÎÁÏÀ¤µ¤À¤È»×¤¦¡¢
¤É¤¦¤«¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ìËÜ¤¬ºé¤¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ì
¤½¤¦»Ä¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿åÃå»Ñ¡ª¡¡1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡ÙÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦PERIMETRON¤ÎOSRIN¡£Ý¯ºä46¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Ý¯ºä46¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¿·¤»³¦¡×°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍîÁª¼ÔÂ³½Ð¤Ç´û¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥«¡¼¥ÉÀè¹Ô¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÇØÉé¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦½Ëº×¤Ë¸þ¤±¤ÆÝ¯ºä46¤Î2026Ç¯¤Î³èÆ°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÝ¯ºä46¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Ý¯ºä46¡Ö5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡×¤Ï¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ4·î11Æü¡¦12Æü³«ºÅ¡£
¢¨OSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£OSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë
Ý¯¤Î5Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë
²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ô¤¯Ëö¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿
20Ç¯¸å¤Þ¤ÀÝ¯¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
¤³¤Î»þÂå¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÇò¤ÎÁÏÀ¤µ¤À¤È»×¤¦¡¢
¤É¤¦¤«¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ìËÜ¤¬ºé¤¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ì
¤½¤¦»Ä¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿