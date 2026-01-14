¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤Ã¤¿¡È¿¦¿Í¤¿¤Á¡É¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÇÛ¿®·èÄê¡ª¡¡Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÉñÂæÎ¢¤¬ÁÉ¤ë
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÃÂÀ¸¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæÎ¢¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤¿¤Á¡Ù¤¬¡¢22Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+ ¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛ¿®·èÄê¤ËÊ»¤»¡¢Åö»þ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿µ®½Å¤ÊÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·úÀßÃæ¤Î¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤Î»Ñ¤â¡ª¡¡Åö»þ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿µ®½Å¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡1955Ç¯7·î17Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢³«±à¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤ò¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¡¦²»À¼¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ´¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ôÉ´¿Í¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬Ãí¤¤¤ÀÊÂ³°¤ì¤¿·Ý½ÑÀ¤ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤¬Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÁÉ¤ë¡£ÅÚ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁÏÂ¤¤ÎºÇÁ°Àþ¡É¡£
¡¡º£²ó¡¢´ÆÆÄ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¸¤Î16mm¥Õ¥£¥ë¥à¤ä²»À¼µÏ¿¤òÈ¯·¡¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Àß·×¿ÞÌÌ¤òÁ°¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤¹¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤¬¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±ÇÁüºî²È¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¶¦Æ±À©ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼½é´ü¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ö¡¦¥¢¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÂ¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥«¥á¥éµ»½Ñ³×¿·¤ò»Ù¤¨¤¿¥É¥ó¡¦¥¢¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦¡¢µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿ÍÊª¡£
¡¡¡Ø¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼~¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ°À×¡Ù¡Ê2007¡Ë¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°~Ì´¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¹¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿100»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ¤¸ø³«¤Î±ÇÁü¡¦²»À¼ÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¡È·úÀßÃæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ê¡¢1955Ç¯Åö»þ¤Î¶õµ¤¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë³«±à¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»º¶È¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¼ê»Å»ö¡ÊHandcrafted¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢»ê¶Ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢1·î22Æü¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£
