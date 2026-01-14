しなこ、ミニスカ×レッグウォーマーで美脚輝く「世界観が完成している」「可愛さが際立つ」「の声
【モデルプレス＝2026/01/14】クリエイターのしなこが1月13日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳と公表した美女クリエイター「世界観が完成している」美脚際立つミニスカ×レッグウォーマーコーデ
しなこは「ミニパル〜」とつづり、東京ディズニーランドで開催されているスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」での写真を複数枚投稿。淡いピンクのトップスに、ミニ丈のスカート、白いファーのレッグウォーマーを合わせて、スラリと伸びる脚が印象的な姿を披露している。
この投稿には「世界観が完成している」「雰囲気がぴったり」「脚が綺麗」「テーマパークに映える」「可愛さが際立つ」「見ていて楽しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
[Not Sponsored 記事]
◆しなこ、テーマパークでの装い披露
◆しなこの投稿に反響
