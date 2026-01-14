¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊHUNNY¡×¤¬·èÄê
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤¬¡¢2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊHUNNY¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÈwpÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️²»Îîº²»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¥«¥Ê¥ó¤Î¥Á¥ç¥í¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
²Î»ì¤Ë¤â¡É¤¢¤¯¤Þ¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÉôÊ¬¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê ¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Ë¥á¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️»³¹õ²»¸¼ ¥³¥á¥ó¥È
¶Ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!
Í§¿Í¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️·ª¶ð¤³¤Þ¤ë ¥³¥á¥ó¥È
¤¯¤¡w¤»drftgy¤Õ¤¸¤³lpŽ³ŽÜŽ§Ž±Ž§Ž§Ž±Ž§(¤¢¤Þ¤ê¤Î´ò¤·¤µ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤)
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
2023Ç¯¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä3Ç¯¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹( ߹꒳߹ )♡
¥«¥Ê¥ó¤ÎÎø¿´¤òÁÛ¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹♫
¤â¤Á¤í¤ó¡ª¸¶ºî¤â¡ª¥¢¥Ë¥á¤â¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️ÀéÂå±ºÄ³Èþ ¥³¥á¥ó¥È
¤â¤È¤â¤ÈÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️²æÉô¤ê¤¨¤ë ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ
ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æº£¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÉâ¤ÂÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢
¤à¤º¤¬¤æ¤¤¤è¤¦¤Ê¡¦¡¦¡¦
Îø¤¹¤ë²µ½÷¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ç
¤È¤Æ¤â¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢
³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤ê¤¨¤ë¤â¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¥¨¥È¥é ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤ª¤®¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️½Õ±«Îï½÷ ¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯¤Ï¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤È¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡£
ÂÐÀï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤ÎED¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¡Ä¡ª
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️Ë¨¼Â ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥«¥Ê¥óÍÍ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️·îÉë¤ð¤Ö¤ ¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë ¥³¥á¥ó¥È
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥È¥é¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¶ºî¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤ë¥È¥é¡¼¡ª¡ª
¥Û¥ó¥È¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤â
¥¢¥Ë¥á¡¦¸¶ºî¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¥È¥é¤Í¤Ã¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê ¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Ë¥á¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥é¥Ö¥³¥áÈþ¾¯½÷¡ª¤È¤¤¤¦¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼¡¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Þ¤¿¡¢1·î21Æü¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤ª¥Ð¥à¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀè¶î¤±¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ô¹ÔÌµ¾ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬ËÜÆü¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤À¡£EVIL LINE RECORDS¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ØELR Store¡Ù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¡¿13¼ï¥»¥Ã¥ÈÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤ª¥Ð¥à¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÇÛ¿®¡§https://aogiri.lnk.to/aobumdET
Í½Ìó¡§https://aogiri.lnk.to/aobumPR
¢§Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö½ô¹ÔÌµ¾ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://aogiri.lnk.to/syogyoET
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡û¡Ø¤¢¤ª¥Ð¥à¡Ù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤ELR Store¸ÂÄêÈ×
¡¦³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦13¼ï¥»¥Ã¥ÈÈ×¡§\30,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1:¤ªÁ°¤Î¤Þ¤È¤â¤Ï¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¿²»Îîº²»Ò¡¦ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¦ÀéÂå±ºÄ³Èþ¡¦²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¦½Õ±«Îï½÷¡¦Ë¨¼Â
ºî»ì¡§OHTORA¡¡ºî¶Ê¡§OHTORA¡¦New K¡¡ÊÔ¶Ê¡§New K
M2: ½ô¹ÔÌµ¾ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡¿²»Îîº²»Ò¡¦ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¦ÀéÂå±ºÄ³Èþ¡¦²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¦½Õ±«Îï½÷
ºî»ì¡§¾®Àô²ÌÆà¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ist
M3: ¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¨¤Ã♡¡¿»³¹õ²»¸¼¡¦·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¦²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¦¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¶ Îµ¿Í¡¡ÊÔ¶Ê¡§MOSAIC.WAV
M4: ¥³¥Ô¥Ú¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡¿ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¦²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¦½Õ±«Îï½÷¡¦È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê
ºî»ì¡§¤Ê¤ß¤°¤ë¡¦ALI-KICK¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤Ê¤ß¤°¤ë
M5: ¥ß¥¹¡¦¥×¥ê¥Þ¥Ù¡¼¥é¥¹¡¿ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¦»³¹õ²»¸¼¡¦Ë¨¼Â¡¦¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë
ºî»ì¡§TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)¡¡ºî¶Ê¡§FAKE TYPE.¡¡ÊÔ¶Ê¡§DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)
M6: ¥«¥ª¥¹¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡©¡¿·îÉë¤ð¤Ö¤¡¦¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë¡¦È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê
ºî»ì¡§ÂþÌîºÚÅ¦¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Âç¶ùÃÎ±§
M7:¤Ä¤Þ¤Å¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿²»Îîº²»Ò¡¦ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¦¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¡¦Ë¨¼Â
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê : ¤¯¤¸¤é
M8:¤¿¤Ö¤ó¿ÍÀ¸¤Ï¥Ð¥°¤À¤é¤±¡¿·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¦ÀéÂå±ºÄ³Èþ¡¦²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¦¥¨¥È¥é¡¦¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÃæÀîÂçÆóÏº
M9: PLAYERS¡ÖA¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
M10: ¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥× 2025¡¿²»Îîº²»Ò¡¦ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¦»³¹õ²»¸¼¡¦·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¦¥¨¥È¥é¡¦½Õ±«Îï½÷¡¦¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Jun Kuroda¡ÊUSAGI Production¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§nerdwitchkomugichan
¢§Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§LÈÇ¥½¥í¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É13Ëç¥»¥Ã¥È
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
TOWER RECORDS¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
HMV¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹
KOTOBUKIYA¡§2LÈÇ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
ELR Store¡§¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¹ØÇãÉô¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼13Ëç¥»¥Ã¥È
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤ª¥Ð¥à¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã±þÊç´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë23:59±þÊçÄùÀÚ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î²¼½ÜÅöÁªÈ¯É½Í½Äê
¢§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÃêÁªÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§HMV&BOOKS online
¡ÚÂè1Éô¡Û·îÉë¤ð¤Ö¤/¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë/È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê
¡ÚÂè2Éô¡ÛÀÐ¼í¤¢¤«¤ê/½Õ±«Îï½÷
¾ÜºÙ¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/251021135/
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÃêÁªÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÚÂè1Éô¡Û²»Îîº²»Ò/·ª¶ð¤³¤Þ¤ë
¡ÚÂè2Éô¡Û¥¨¥È¥é/¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é
¾ÜºÙ¡§https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6915
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÃêÁªÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡ÚÂè1Éô¡Û»³¹õ²»¸¼/Ë¨¼Â
¡ÚÂè2Éô¡ÛÀéÂå±ºÄ³Èþ/²æÉô¤ê¤¨¤ë
¾ÜºÙ¡§https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114202
¢¨Âè1Éô¤Ï13»þ00Ê¬³«±é¡¡Âè2Éô¤Ï17»þ00Ê¬³«±é
¢¨³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê¡Ê³«ºÅ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à¤Ï³ÆË¡¿Í¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë