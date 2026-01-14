ÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù½é±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¾¾ËÜÊæ¹á¡õ±óÆ£·û°ì¤é¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë
¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¾ëÅÄÍ¥¡¢±óÆ£·û°ì¡¢ÊÆÁÒ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¿ÍÌò¤Î¸þ°æÍý¤é¤ÎÂ³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¡ª ¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¤Ç2023Ç¯3·î¤ËPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯5·î3Æü¤«¤é6·î7Æü¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È ¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Âè10²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿º´¡¹ÎÃ»Ò¤Î¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È ¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£³¤³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¤´°äÂÎ¤ò¹ñÆâ¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤òÊì¹ñ¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ê¤³¤¯¤µ¤¤¤ì¤¤¤¤å¤¦¤½¤¦¤«¤ó¤·¡Ë¡É¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤Ï°¤¤¤±¤É¾ð¤Ë¸ü¤¤ÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¡¦°ËÂôÆáÈþ¡ÊÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤Ò¤È¥¯¥»¤â¤Õ¤¿¥¯¥»¤â¤¢¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬»þ¤Ë³ëÆ£¤·¡¢»þ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤Ë¤Ï¡¢ÆáÈþ¤ò±é¤¸¤ëÊÆÁÒ¤ËÂ³¤¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ºÆ½¸·ë¡£
¡¡³¤³°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿´è¸Ç¤Ê¿·¿Í¡¦¹âÌÚÑÛ»Ò¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤°äÂÎ½èÍý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦É¢½¨²ð¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡Ë¡¢±½¹¥¤¤Ç¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê»öÌ³Ã´Åö¡¦¾¾»³¤ß¤Î¤ê¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¸µ¥ä¥ó¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¡¦ÌðÌîÍºÌé¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¡¢Ìþ¤··Ï±¿Å¾¼ê¡¦ÅÄ¥Î²¼¹×¡ÊÆÁ°æÍ¥¡Ë¡¢ÆáÈþ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶¤Ê²ñÄ¹¡¦ÇðÌÚ»ËÏº¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤é¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤±¤ì¤É·ëÂ«ÎÏ¤Ï¸Ç¤¤¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÆáÈþ¤ÎÎø¿Í¤Ç8Ç¯Á°¤Ë³¤³°¤Ç»ö¸Î»à¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ©¹¬¿ÍÌò¤Î¸þ°æÍý¡¢ÆáÈþ¤ÎÂ©»Ò¡¦¹ÒÌò¤Î¿¥»³¾°Âç¤ÈÆáÈþ¤ÎÌ¼¡¦³¤Ìò¤Î³ùÅÄ±ÑÎçÆà¡¢¹¬¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦¹õºêÌò¤ÎÃ«ÅÄÊâ¤Ê¤É¤âºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¥·¥³¤òÉñÂæ¤Ë¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤È¡¢¤Û¤Û¤¨¤à¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤Ï¡¢ÆáÈþ¤òÃæ¿´¤Ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê»îÎý¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô¤Î»Å»ö¤ËÆü¡¹Îå¤àÆáÈþ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢8Ç¯Á°³¤³°¤Î»ö¸Î¤Ç°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Îø¿Í¡¦ÂÎ©¹¬¿Í¤¬¥á¥¥·¥³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Öº£¤µ¤éÃÎ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆáÈþ¤À¤¬¡¢ÇðÌÚ²ñÄ¹¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁ÷´Ô¤Î¤¿¤á¸½ÃÏ¤ØÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¸Î¿Í¤Îº²¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥¥·¥³¤Îº×¤ê¡Ö»à¼Ô¤ÎÆü¡×¤ÎºÇÃæ¡¢ÆáÈþ¤ÏÁ÷´Ô¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿È¤È¹¬¿Í¤Î²áµî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤¿¸·¤·¤¤°Æ·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤Ê¡£´ó¤êÅº¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆáÈþ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤«¤éÆÏ¤¯´õË¾¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂ³¤¡¢ÆáÈþ¤¬¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÆáÈþ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£Â³ÊÔ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾ëÅÄ¤Ï¡ÖÂ³ÊÔ¤ò°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÀ¸¤ä»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê»ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÈà½÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²èÈÇ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿´¤ËÝî¤ß¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌòÊÁ¤Ï²áµî¤Î¥Ñ¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÇÈà¤Î»×¤¤¤äÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆáÈþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤Æ2·î13Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê¹âÌÚÑÛ»ÒÌò¡Ë
Á°ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢ÆáÈþ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£Â³ÊÔ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ëÅÄÍ¥¡ÊÉ¢½¨²ðÌò¡Ë
Â³ÊÔ¤ò°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÀ¸¤ä»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê»ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï½ä¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌðËÜÍªÇÏ¡ÊÌðÌîÍºÌéÌò¡Ë
º£²ó¤Ï±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£ºî¤Ç¤ÏÌðÌî¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î°Æ·ï¤ò´Ý¤Ã¤ÈÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Îº¤Æñ¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê¾¾»³¤ß¤Î¤êÌò¡Ë
Â³ÊÔ¤Î»£±Æ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï´·¤ì¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é2¡Á3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é´ÆÆÄ¤ä³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±éµ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÁ°æÍ¥¡ÊÅÄ¥Î²¼¹×Ìò¡Ë
³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÀ©ºîÉô¤Î³§¤µ¤Þ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤ä¸ÄÀ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁ°æÅª¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµã¤±¤ëÍ×ÁÇ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸þ°æÍý¡ÊÂÎ©¹¬¿ÍÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î»þ¤«¤é¡¢¿§¡¹¤ÊÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÈá¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¯¡£Ëè²ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ó¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌòÊÁ¤Ï²áµî¤Î¥Ñ¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÇÈà¤Î»×¤¤¤äÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆáÈþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£·û°ì¡ÊÇðÌÚ»ËÏºÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤ÏÂ³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì²óÇðÌÚ²ñÄ¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÈà½÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²èÈÇ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿´¤ËÝî¤ß¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¡ª ¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¼ç±é¤Ç2023Ç¯3·î¤ËPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯5·î3Æü¤«¤é6·î7Æü¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È ¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡£
¡¡±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤Ï°¤¤¤±¤É¾ð¤Ë¸ü¤¤ÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¡¦°ËÂôÆáÈþ¡ÊÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤Ò¤È¥¯¥»¤â¤Õ¤¿¥¯¥»¤â¤¢¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬»þ¤Ë³ëÆ£¤·¡¢»þ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤Ë¤Ï¡¢ÆáÈþ¤ò±é¤¸¤ëÊÆÁÒ¤ËÂ³¤¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ºÆ½¸·ë¡£
¡¡³¤³°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿´è¸Ç¤Ê¿·¿Í¡¦¹âÌÚÑÛ»Ò¡Ê¾¾ËÜÊæ¹á¡Ë¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤°äÂÎ½èÍý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦É¢½¨²ð¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡Ë¡¢±½¹¥¤¤Ç¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê»öÌ³Ã´Åö¡¦¾¾»³¤ß¤Î¤ê¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¸µ¥ä¥ó¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¡¦ÌðÌîÍºÌé¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¡¢Ìþ¤··Ï±¿Å¾¼ê¡¦ÅÄ¥Î²¼¹×¡ÊÆÁ°æÍ¥¡Ë¡¢ÆáÈþ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶¤Ê²ñÄ¹¡¦ÇðÌÚ»ËÏº¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤é¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤±¤ì¤É·ëÂ«ÎÏ¤Ï¸Ç¤¤¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÆáÈþ¤ÎÎø¿Í¤Ç8Ç¯Á°¤Ë³¤³°¤Ç»ö¸Î»à¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ©¹¬¿ÍÌò¤Î¸þ°æÍý¡¢ÆáÈþ¤ÎÂ©»Ò¡¦¹ÒÌò¤Î¿¥»³¾°Âç¤ÈÆáÈþ¤ÎÌ¼¡¦³¤Ìò¤Î³ùÅÄ±ÑÎçÆà¡¢¹¬¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦¹õºêÌò¤ÎÃ«ÅÄÊâ¤Ê¤É¤âºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¥·¥³¤òÉñÂæ¤Ë¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤È¡¢¤Û¤Û¤¨¤à¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤Ï¡¢ÆáÈþ¤òÃæ¿´¤Ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê»îÎý¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô¤Î»Å»ö¤ËÆü¡¹Îå¤àÆáÈþ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢8Ç¯Á°³¤³°¤Î»ö¸Î¤Ç°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Îø¿Í¡¦ÂÎ©¹¬¿Í¤¬¥á¥¥·¥³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Öº£¤µ¤éÃÎ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆáÈþ¤À¤¬¡¢ÇðÌÚ²ñÄ¹¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁ÷´Ô¤Î¤¿¤á¸½ÃÏ¤ØÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¸Î¿Í¤Îº²¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥¥·¥³¤Îº×¤ê¡Ö»à¼Ô¤ÎÆü¡×¤ÎºÇÃæ¡¢ÆáÈþ¤ÏÁ÷´Ô¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿È¤È¹¬¿Í¤Î²áµî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤¿¸·¤·¤¤°Æ·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤Ê¡£´ó¤êÅº¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆáÈþ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤«¤éÆÏ¤¯´õË¾¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂ³¤¡¢ÆáÈþ¤¬¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÆáÈþ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£Â³ÊÔ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾ëÅÄ¤Ï¡ÖÂ³ÊÔ¤ò°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÀ¸¤ä»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê»ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÈà½÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²èÈÇ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿´¤ËÝî¤ß¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌòÊÁ¤Ï²áµî¤Î¥Ñ¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÇÈà¤Î»×¤¤¤äÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆáÈþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤Æ2·î13Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê¹âÌÚÑÛ»ÒÌò¡Ë
Á°ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢ÆáÈþ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£Â³ÊÔ¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ëÅÄÍ¥¡ÊÉ¢½¨²ðÌò¡Ë
Â³ÊÔ¤ò°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÀ¸¤ä»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¿¿§¤ó¤Ê»ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï½ä¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌðËÜÍªÇÏ¡ÊÌðÌîÍºÌéÌò¡Ë
º£²ó¤Ï±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£ºî¤Ç¤ÏÌðÌî¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î°Æ·ï¤ò´Ý¤Ã¤ÈÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Îº¤Æñ¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê¾¾»³¤ß¤Î¤êÌò¡Ë
Â³ÊÔ¤Î»£±Æ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï´·¤ì¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é2¡Á3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é´ÆÆÄ¤ä³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±éµ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÁ°æÍ¥¡ÊÅÄ¥Î²¼¹×Ìò¡Ë
³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÀ©ºîÉô¤Î³§¤µ¤Þ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤ä¸ÄÀ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁ°æÅª¤Ë¡¢ËÜºî¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµã¤±¤ëÍ×ÁÇ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸þ°æÍý¡ÊÂÎ©¹¬¿ÍÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î»þ¤«¤é¡¢¿§¡¹¤ÊÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÈá¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¯¡£Ëè²ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ó¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌòÊÁ¤Ï²áµî¤Î¥Ñ¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÇÈà¤Î»×¤¤¤äÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆáÈþ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£·û°ì¡ÊÇðÌÚ»ËÏºÌò¡Ë
¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤ÏÂ³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì²óÇðÌÚ²ñÄ¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÈà½÷¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²èÈÇ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿´¤ËÝî¤ß¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£