【見つけた美女シリーズ】「TGCしずおか2026」アイドル・女優・モデルから注目の4人
【モデルプレス＝2026/01/14】1月10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場でファッションイベント「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）が開催された。100人以上の出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。
淡いパープルのカーディガンを着こなし、ランウェイトップでは清楚な微笑みで会場中を魅了した真鍋は、8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）のメンバー。高校時代にダンス部の副キャプテンを務めたほどの実力でグループを牽引している。パフォーマンスはさることながら、可愛さとかっこよさのギャップ、突然髪を30cmカットしたセルフプロデュース力など、常に進化し続けるその姿はファンを驚かせてやまない。2025年には年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS系）で新人賞を受賞し、お茶の間にその名を轟かせた。
大きなレースのブラウスにキャメルのジャケットをレイヤードし、レトロな雰囲気も取り入れたカジュアルスタイルを披露した安斉は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2021年）で芸能界デビュー。端正な顔立ちや唯一無二のオーラで存在感を放ち、Z世代を中心に憧れの的となっている。抜群のスタイルを活かし、モデルとしても活躍しているほか、ドラマ「新空港占拠」（日本テレビ系／2024）、「海に眠るダイヤモンド」（TBS系／2024）、「御上先生」（TBS系／2025）など、数々の話題作に出演し、女優としても躍進を遂げている。
花柄のワンピースにピンクのカーディガンを羽織り、フェミニンなオーラで観客を釘付けにした林は、原宿でのスカウトをきっかけに芸能活動を開始。抜群の透明感と「ガーリーの神様」と称されるほどのカリスマ性で、2015年には雑誌「二コ◆プチ」（◆は星マーク）（新潮社）、2019年には「nicola」（新潮社）の専属モデルになり、2023年からは「non-no」（集英社）の専属モデルを務めている。2024年に「先生さようなら」（日本テレビ系）でドラマ初出演を果たすと、「熱愛プリンス」（MBS／2025）、「推しの殺人」（日本テレビ系／2025）と女優としても続々と出演作を増やしている。
美しい脚が際立つミニスカートにブラウンのイヤーマフとマフラーを合わせ、ガーリーな冬の装いにまとめた河村は「ミスセブンティーン2022」に選ばれ、雑誌「Seventeen」（集英社）の専属モデルに加入。吸い込まれるような瞳と自然体で明るいキャラクターが人気を集めている。モデルとしての活動だけでなく、ドラマ「アオハライド Season1」（WOWOW／2023）、「ブラックガールズトーク」（テレビ東京系／2024）、「スキャンダルイブ」（ABEMA／2025）に出演するなど、演技力も評価されている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩ったほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
