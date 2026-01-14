¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢ÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡ÙÈ¯Çä¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬¡¢ÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¼«¿È¤Î»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥º¥ë¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¨¡¨¡ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¤Ï¡¢¡ØAssemble¡Ù¤Ç¤¹¡£¡ÖAssemble¡áÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥º¥ë¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¤Ï¤¤¡£2023Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¡ÖThe Wind Of Spring¡×¡¢¡ÖSHINY TRIP¡×¤È3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤Î3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6¶Ê¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¤¬4¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤«¤±¤é¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Ë½¸¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤òÁÈ¤ß¤¿¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØAssemble¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖCelebration¡×¤Ï¡¢¿·¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¶Ê¼«ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ´õË¾¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¤«¤±¤é¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿´ûÈ¯¤Î3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖCelebration¡×¤Î¡Ö·¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¶Ê¤â¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¶¦¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Ä°¤¯Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÈÖ¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢´¶¼Õ¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Û¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤â¤¦´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤É¤ó¤Ê¤È¤¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹»þ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤äÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¤¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ä³èÆ°¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÃÄ§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î·¹¸þ¤äÀ³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤è¤¯¡Ö¹¥¤¤Ê¿ÍÆ±»Î¤Ï»÷¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿ä¤·¤Ë»÷¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤´¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¤¦¡¼¡¼¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»÷¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ë»÷¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§1ÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØJi Chang Wook Japan Fanmeeting 2024¡Ù¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖSHINY TRIP¡×¤Ç¤¹¤Í¡£²Î¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»æÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¸ø±é¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤âµ¤Ê¬¤è¤¯²Î¤¨¤ë¤·¡¢¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸ø±é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ê¡¼¥Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤·¡¢²Î¤¦¤³¤È¤ÏËÜ¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ë¡£¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¢¤¤é¤á¤Î¶ÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¶ÛÄ¥¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎËâË¡¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡§ËÍ¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬°ìÆü°ìÆü¤ò¹¬¤»¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡¢°ì²ó¤Ç¤âÂ¿¤¯¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAssemble¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
CDÈ¯ÇäÆü¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://lnk.to/Assemble
CD¹ØÆþ¡§https://lnk.to/Assemble_1stAL
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://jichangwook.ponycanyon.co.jp/
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.Celebration
2.¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿
3.ËÍ¤¬¤¤¤¿¤³¤È
4.Glass
5.Feel me,feel you
6.The Wind Of Spring
7.Starry Night Driver
8.My Christmas Wish
9.Spring Is You
10.SHINY TRIP
¢§·ÁÂÖ
¡¦¹ë²Ú½é²óÈ×ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊCD+¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÜPHOTOBOOK¡Ò60P/B5¥µ¥¤¥º¡Ó¡Ë
PCCA-06439 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ× CD only¡¡
PCCA-06440¡¡3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×(CD¡Ü¥Ñ¥º¥ë¡Ê260mm¡ß380mm¡¦300¥Ô¡¼¥¹¡Ë+¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È)¡¡
SCCA-00174 9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨½é²óÀ¸»º¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¡¡
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê3·ÁÂÖÁ´¤Æ¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÊÁ´9¼ï+¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÃêÁª±þÊç·ô1ËçÉõÆþ
¢§Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê¹ë²Ú½é²óÈ×ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±2ËçÁÈ¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±1ËçÁÈ¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¿¥ÖW55¡ßH60mm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡ËA
HMV,HMV¡õBOOKS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡ËB
¾åµ°Ê³°¤ÎÁ´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡ËC
¢¨ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡ÊSCCA-00174¡Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAssemble¡×12·î17Æü¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²¼µ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ªÀ§Èó³Ú¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦¶¦ÄÌ¤Þ¤È¤á¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢1st Album¡ÖAssemble¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¹ØÆþ¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPCÊÉ»æ²èÁü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!
¡¦¾ÞÉÊ
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPCÊÉ»æ²èÁü
¥µ¥¤¥º¡§1980¡ß1080px
¡¦±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È
iTunes / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / d¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ / ¥É¥ï¥ó¥´ / mora / animelo mix / amazon music
¡¦ÂÐ¾Ý²»¼Á
ÄÌ¾ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¢¥í¥¹¥ì¥¹¡¢Dolby Atmos
¡¦±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖAssemble¡×¤ò¤Þ¤È¤á¹ØÆþ(¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É)
¡Ê2¡Ë¹ØÆþ»þ´Ö¡¢¹ØÆþÈÖ¹æ¤äÃíÊ¸ID¤¬Ê¬¤«¤ëÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ¡Ê¹ØÆþÍúÎò¡Ë¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ê3¡Ë´ü´ÖÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É´°Î»²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç´°Î»
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://form.run/@jichangwook-assemble-dlbuycp
¡¦Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤´±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥µ¥¤¥È1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±þÊç½ªÎ»¸å¤Ë±þÊçÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¤Ä¥µ¥¤¥È¤Î¹ØÆþÍúÎò¤ÇÊ£¿ô±þÊç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¸¢Íø¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã²èÁü¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï1²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âºÆÁ÷¤Î¤´ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡Á÷ÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤Þ¤¿¤Ï´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÏ¢Â³±þÊç¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»öÁ°Í½¹ð¤Ê¤¯Á´¤Æ¤â±þÊç¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç´°Î»¸å¤ÎÆâÍÆ³ÎÇ§¡¦ÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡LINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖAssemble¡×¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë²¼µ¤Î¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÃí°ÕÅÀ¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¾ÞÉÊ
¡ãA¾Þ¡ä
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÖAssemble¡×¹ðÃÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÃêÁª5Ì¾¡Ë
¡ãB¾Þ¡ä
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×4¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÁ´°÷¡Ë
¡¦Celebration Ver.¡¡
¡¦Glass Ver.
¡¦Feel me,feel you Ver.
¡¦My Christmas Wish Ver.
¢¨ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÉ»æ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¢§ÂÐ¾Ý¶Ê
¡ÖCelebration¡×
¡ÖGlass¡×
¡ÖFeel me,feel you¡×
¡ÖMy Christmas Wish¡×
¢§±þÊç¾ò·ï
A¾Þ¡§ÂÐ¾Ý¶ÊÇ¤°Õ1¶Ê¤ò2,000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ
¢¨A¾Þ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤Ï¡¢B¾Þ¤Î³ºÅöÊÉ»æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
B¾Þ¡§ÂÐ¾Ý¶ÊÇ¤°Õ1¶Ê¤ò500²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë³ºÅö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨B¾Þ¤Ï±þÊç¤·¤¿ÂÐ¾Ý¶Ê¤Î¤ß¤ÎÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª1¿ÍºÇÂç4²ó¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢§±þÊçÊýË¡
STEP 1
LINE MUSIC¤ÇÂÐ¾Ý¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¯¡ª
https://music.line.me/webapp/album/mb0000000004da9248
STEP 2¡¡
LINE MUSICÆâ¡¢²èÌÌ²¼¤Ë¤¢¤ë🏆¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¡Ø¡É¡»¡»(ÅÐÏ¿Ì¾)¡É ¡Æs Play TOP 50¡Ù¤Ë¤Æ¤´¼«¿È¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡ª
STEP 3
±þÊç´ü´ÖÆâ¤Ë²èÌÌ¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¦¥â¥¶¥¤¥¯²Ã¹©¤Ê¤·¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÉ¬¿Ü»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç´°Î»¡ª
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥àURL¡§https://form.run/@jichangwook-assemble-lmplaycp
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤´±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1¶Ê1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±þÊç½ªÎ»¸å¤Ë±þÊçÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨B¾Þ¾ÞÉÊ¤òÊ£¿ô¼ïÎà¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢±þÊçÂÐ¾Ý¶Ê¤´¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ±¤¸ÂÐ¾Ý¶Ê¤Ç¤ÎÊ£¿ô±þÊç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±þÊç¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ÏÅöÁª¼ÔÍÍ¤´ËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢´¹¶â¡¦¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡Á÷ÉÕÍ½Äê¤Ç¤¹¡£A¾ÞÆÃÅµ¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¡É¡»¡»(ÅÐÏ¿Ì¾)¡É ¡Æs Play TOP 50¡Ù¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢LINE MUSIC¤Ç¤ÎÄ¾¶á3¥ö·î´Ö¤ÎºÆÀ¸¶Ê¿ô¤¬20¶ÊÌ¤Ëþ¤«¡¢LINE MUSIC¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÍâÆüÈ¿±Ç¡¢1Æü1²ó/ÉÔÄê´ü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄùÀÚ´Ö¶á¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÄùÀÚ¤Þ¤Ç¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸(¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÊÝÂ¸)¤»¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÆÀ¸(¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸)¤Î¤ß¤Ç¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨1²ó¤ÎºÆÀ¸ÉÃ¿ô¤¬Ã»¤¤¤È1ºÆÀ¸¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓLINE MUSIC¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÍî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ä¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á13:00/14:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¤´µÆþ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ºÀÚÅöÆü¡¦Á°Æü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê1st Album¡ÖAssemble¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö1st Album¡ÖAssemble¡× ¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢150Ì¾ÍÍ¤òÃêÁª¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬·èÄê¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¹ØÆþÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï1·î18Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆü»þ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸