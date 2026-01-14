¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬3¿Í¡Ä±ºÏÂ¤ÎU21¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¡Öº²´¶¤¸¤ë¡×
±ºÏÂ¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°éÀ®»ØÆ³ÂÎÀ©¤òÈ¯É½
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï1·î14Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°éÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³ÂÎÀ©¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤ëU-21¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ËÅÄÃæÃ£Ìé»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ä¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬Â¿¿ôÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº²´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Ë³èÆ°³«»ÏÍ½Äê¤ÎU-21¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæÃ£Ìé»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¶¯²½Ã´Åö¤Ë¤Ï±§²ì¿ÀÍ§Ìï»á¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¶½Ûñ¿µ»°»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤äÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë±ºÏÂ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿´äÀ¥·ò»á¤¬¿·Ç¤¤Ç½¢Ç¤¤·¡¢GK¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï°ÂÆ£ÃÒ°Â»á¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ï°ú¤Â³¤°¤ÉôÍ¦¼ù´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤Ï¶½Ûñ¿µ»°»á¤Î¤Û¤«¡¢ºåÌîË»Ë»á¤äGK¥³¡¼¥Á¤Î»³ËÜ³¤¿Í»á¤é¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤â²Ã²ì·ò°ì»á¤äÃæÂ¼Í´Ìé»á¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ±ºÏÂ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº²´¶¤¸¤ë¡×¡Ö°éÀ®¤Ë´äÀ¥·ò»á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê»ØÆ³¼Ô¿Ø¡×¡ÖU21ÀìÌç¤Î¶¯²½Ã´Åö¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¼ã¼ê¤ÎÈ¯·¡¤ò³Æ½ê¤«¤é¤ä¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¡×¡Ö¥æ¡¼¥¹¤«¤é±ºÏÂ¤Î·ë¾½¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ´äÀ¥¤µ¤ó¤ª¤ë¤ä¤ó¡ª¡©¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¡Ö¤¢¤Î´äÀ¥¤µ¤ó¤«¡×¡Ö°ÂÆ£¤ä´äÀ¥¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´äÀ¥¤µ¤ó¤ª¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë