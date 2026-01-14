ÆîÍÛ»Ô¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤Î1³¬ÉôÊ¬¤«¤é°äÂÎÈ¯¸«¡¡·»Äï2¿ÍÊë¤é¤·Äï¤Î¹ÔÊýÊ¬¤«¤é¤º
ÆîÍÛ»Ô¤Ç14Æü¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Ï1³¬ÉôÊ¬¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à·»Äï¤Î¤¦¤ÁÄï¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
14Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢ÆîÍÛ»Ô¼¿»³¤ÎÌµ¿¦¡¦³¤Ã«¹¨¼ù¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤Î1³¬ÉôÊ¬¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¹¨¼ù¤µ¤ó¤È70Âå¤Î·»¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹¨¼ù¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·»¤Ï½Ð²ÐÅö»þ¡¢³°¤ÇÀã¤«¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤É¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡Ö¤¢¤½¤³¤Î²È¤È²È¤Î´Ö¤Ç²Ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²°º¬¤è¤ê¹â¤¯¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬14Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£15Æü¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¸«Ê¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£