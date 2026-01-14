¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»ÔÁíÍý¤¬Í¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Î¡ÈËÁÆ¬²ò»¶¡É¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤«¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤âÆ±ÀÊ¡¡Í¿ÌîÅÞ¤È¤â½àÈ÷²ÃÂ®
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÀè¤Û¤É¤«¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í¿ÅÞÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ïº£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬16Æü¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¡ÖÃ»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÙ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤ÏÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸õÊä¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ´´Éô¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤â¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÄ´À°¤ä¸øÌó¤ÎºîÀ®¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡ÖÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢À¯¸¢¤ÎÊý¸þÀ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÇØ·Ê¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¿ÌîÅÞÁÐÊý¤«¤é¡Ö½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢²¿¤òÌä¤¦Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÀµ¼°¤ÊÉ½ÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
