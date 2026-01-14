Ì¾¸Å²°¤ÎÃæ³ØÉô³è¸ÜÌä¤òºÆÂáÊá¡¡¾¯½÷Åð»£µ¿¤¤¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù
¡¡¾¯½÷¤ÎÀÅª¤Ê»Ñ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¾¼ÏÂ½ð¤Ï14Æü¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤È¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Ãæ¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Î³°Éô¸ÜÌä¤Ç»Ô²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷²ÃÆ£¸¬¸ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¡á°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»ÔÀõÅÄÊ¿»Ò1ÃúÌÜ¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2025Ç¯¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾®·¿¥«¥á¥é¤Ç¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ÎÀÅª¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï25Ç¯12·î¡¢¶ÐÌ³¹»¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¾¯½÷¤¬¼Ì¤Ã¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£