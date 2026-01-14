¡ÖÆ»Ï©¤Ï¡È³¥»®¡É¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡× ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ç¡ÈÂç²Ð»ö¡É NEXCO¤¬Æ°²è¸ø³«¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¡×
¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤Ë¡Ä¡ª
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ²ÐºÒ¡×¤Ç¤¹
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ÇÁðÌÚ¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á1¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ä¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤¿¥¿¥Ð¥³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤ÏXÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ»Ï©¤Ï³¥»®¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÆ»Ï©Áö¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢²Ð¤ÎÅÀ¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÎÂ¿¤¤¥³¥È¤è¡×¤Ê¤É¡¢µÊ±ì¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Êµ¨ÀáÊÁ¡Ë´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁ°Áö¤Ã¤Æ¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éµÛ¤¤³Ì¥Ý¥¤¤·¤Æ¡¢¸åÂ³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¼ã¤¤»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà¤¬Áë¤«¤é¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤òµ¤·¤¿Åê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤ÏX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£