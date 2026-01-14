Âç´Ú¹Ò¶õ¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸Åì¥é¥¦¥ó¥¸¡Êº¸¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸Åì¥é¥¦¥ó¥¸¡Êº¸¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤ò¡¢1·î14Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´ÖÀß·×¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ä¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡¢¥Ð¡¼¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò´°È÷¤¹¤ë¡£¹¤µ¤Ï1,553Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢192ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂÎ¸³·¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁª¤ó¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤ä¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¿ÎÀî¤Î¥·¥§¥Õ¤ÈÄó·È¤·¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥ë¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¤òÀß¤±¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤Ë´°Î»¤·¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ä¤ë2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò´°Î»¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Ï½¾Íè¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤ÏÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4³¬253ÈÖ¥²¡¼¥È¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¡£