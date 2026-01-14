¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¼ç±é¤ÎApple TV¡Ö¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢ÇÛ¿®³«»Ï
²èÁüÄó¶¡ Apple TV
¡¡Apple¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖApple TV¡×¤Ï¡¢¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤¬¼ç±é¤ÈÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥ê¥éー¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¥·ー¥º¥ó2¤ò¡¢ËÜÆü14Æü¤«¤éÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Á´8ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É1¤È2¤òÇÛ¿®¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏËè½µ¿åÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿Î¹µÒµ¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ò¾Ä¿Í¥µ¥à¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤ò¿Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¼ç±é¤Î¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÂè76²ó¥¨¥ßー¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÃÏ²¼Å´¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤ò¼´¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Ð¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Óー¥º¥êー¡¢¥¢ー¥Áー¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ó¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥È¥Óー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¥¸¥çー¥¸¡¦¥±¥¤¡¢¥¸¥à¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¹¥ß¥¹¤é¤¬°ú¤Â³¤Ã´Åö¤¹¤ë¡£