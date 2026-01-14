¡Ö»³¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤òÃÎ¤ë¡×ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦°ìÁÐËã´õ¤µ¤ó È¬¥ö³Ù¤Î¾®²°ÈÖ±Ç²è ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÌ³¤á¤ë ¡Ö»³½÷Í¥¡×¤ò¤á¤¶¤¹
È¬¥ö³Ù¤Î»³¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢°ìÁÐËã´õ¤µ¤ó¤¬14Æü¡¢ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤òË¬¤ì¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë½Å¤Í¤¿»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MRO¥é¥¸¥ª¡Ö¥Î¥³¥È¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ìÁÐËã´õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÁ´¹ñ¤Î»³¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£²ó¡¢TBS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢·à¾ìÈÇ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¾®²°ÈÖ È¬¥ö³Ù¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÁÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È»³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬»³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£»³¾®²°¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤äÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¼«Ê¬¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢µ¤¤Å¤¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤±Ç²è¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®²°ÈÖ È¬¥ö³Ù¤ËÀ¸¤¤ë ·à¾ìÈÇ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TBS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ä¥¬¥¿¥±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»³¾®²°¤¬Â¿¤¯ÅÀºß¤¹¤ëÈ¬¥ö³Ù¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¾®²°¤ò±Ä¤à¤â¤Î¡á¾®²°ÈÖ¡×¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¿Í¡¹¤¬¼«Á³¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦²á¹ó¤ÊÆü¾ï¡¢Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬¿È¶á¤Ë¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤Îºß¤êÊý¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¾®²°ÈÖ È¬¥ö³Ù¤ËÀ¸¤¤ë ·à¾ìÈÇ¡×¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¸½ºß¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¶âÂô¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÁÐËã´õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³½÷Í¥¡×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢»³¤ÎÈÖÁÈ¤ä³èÆ°¤ò¹¥¤¤Ê¼Çµï¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê·Ê¿§¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
