¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤Îº×Åµ¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢2024Ç¯¡ÊÂè12²ó¡ËÍ¥¾¡Å¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö»°·î¤Î¿å ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ßÖ¤á¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¡¢±£¤·Ì£¤Îµû¾ß¤¬Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¼ïÎà¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È´Å¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥¯¥í¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ü¤â¤âÆù¤Ï¥Þ¥ê¥Í¤·¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
´Æ½¤Å¹¡Ö»°·î¤Î¿å¡×¡ÊÅìµþ ¿ÀÅÄ¡Ë¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¿©¤Ù¤¿¡Ö¥«¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¡Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥ì¡¼¡Ë¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿Å¹¼ç¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿°ì»®¡£Å¹¼ç¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¡²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¿ÀÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë±£¤ì²ÈÅªÌ¾Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤´ÅöÅ¹¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢³°¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤äÌ£¤ï¤¤¤ò²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¼õ¾ÞÅ¹ÊÞ¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê´¶¤ÈËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï¡¢400Å¹°Ê¾å¤Î¥«¥ì¡¼Äó¶¡Å¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥«¥ì¡¼¤Î³¹¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¥ì¡¼¤Îº×Åµ¡£11·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿20Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
