¥«¥´¥á¡¢ÌîºÚ¤È²Ì¼Â¤Î½Õ¸ÂÄê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡ÖÌîºÚÀ¸³è100 Smoothie¹ñ»ºÇòÅímix¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¥«¥´¥á¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡ÖÌîºÚÀ¸³è100 Smoothie¹ñ»ºÇòÅímix¡×¤ò2·î10Æü¤«¤éÍèÇ¯4·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡Êºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¡£
¡ÖÌîºÚÀ¸³è100 Smoothie¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä²Ì¼Â¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÇ»¸ü¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡£º½Åü¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê´Ö¿©¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¡¢ÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Î¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¿¢ÊªÍ³ÍèÁÇºà¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÌîºÚÀ¸³è100 Smoothie ¹ñ»ºÇòÅímix¡×¤Ï¡¢¹ñ»ºÇòÅí¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË§½æ¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÌîºÚ¤È²Ì¼Â¤Î½Õ¸ÂÄê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡£1¿©Ê¬¤ÎÌîºÚ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿ä¿Ê¡¦·ò¹¯ÆüËÜ21¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¡Ê1Æü350g¡Ë¤ÎÌó1¡¿3¤Ç¤¢¤ëÌîºÚ120gÊ¬¡£ÌîºÚ°ûÎÁ¤Ï¸¶ÎÁÌîºÚ¤ÎÁ´À®Ê¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊÌîºÚ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¹ñ»º¡ÖÇòÅí¡×¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÇòÅí¤Î¥·¥º¥ë´¶¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Åí¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¡¢Å¹Æ¬¤òºÌ¤ë¡£
¥«¥´¥á¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï210±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥«¥´¥á¡áhttps://www.kagome.co.jp