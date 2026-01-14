Æü´Ú¼óÇ¾¤¬¥É¥é¥à³°¸ò¤òÅ¸³«¡¡K-POP¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª
¡ÊCNN¡ËÆü´Ú¼óÇ¾¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ½éÆü¤Î13Æü¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢K-POP¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¹ë²÷¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¡£¼«¾Î¥Ø¥Ó¥á¥¿¹¥¤¤ÈÇ®¿´¤Ê½é¿´¼Ô¤ÎÆó¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê³°¸ò¤Ö¤ê¤¬ßÚÎö¡Ê¤µ¤¯¤ì¤Ä¡Ë¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤«¤éÂ·¡Ê¤½¤í¡Ë¤¤¤ÎÀÄ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½È¯¿®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆø¡Ê¤Ë¤®¡Ë¤ï¤»¤ë³Ú¶Ê¤òÎÏ¶¯¤¯±éÁÕ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤ÏBTS¤Î¡ÖDynamite¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖGolden¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾¥É¥é¥à¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥ë¼ÒÀ½¤Î6¥Ô¡¼¥¹¥É¥é¥à¥¥Ã¥È¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íû»á¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¡Öº£Æü¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥à¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹Ç¯¤Î¥É¥é¥à°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢ºòÇ¯´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇÍû»á¤«¤é¡Ö¥É¥é¥à¤òÃ¡¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò·×²è¤·¤¿¤È¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íû»á¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¡Ö¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¤â¶¨ÎÏ¤Î¿¼¤µ¤òÁý¤·¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¹â»Ô»á¤¬ºòÇ¯10·î¤ËÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤ÏÆü´ÚÎ¾¼óÇ¾¤Î3ÅÙÌÜ¤Î²ñÃÌ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ»Ô¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÈó³Ë²½¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£
Íû»á¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æü´Ú¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î¶¨ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
13Æü¤Î¥É¥é¥à³°¸ò¤Ï¡¢Â£¤êÊª¤Î¸ò´¹¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£¹â»Ô»á¤ÏÍû»á¤ËËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤À¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Íû»á¤âÊÖÎé¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ»º¤Î¥É¥é¥à¤äÍæîï¡Ê¤é¤Ç¤ó¡Ë¤ò»Ü¤·¤¿¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¹â»Ô»á¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£